Afghanische Mode und ein rebellisches Kind

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Laila Noor (2.v.l.) zeigt in einer Ausstellung afghanische Mode aus Kaschmir und Seide. Foto: LAILA NOOR

Bremen – Ein Dorf, eine Insel, eine ganze Welt: ein Findelkind, das in einer abgeschirmten Gesellschaft aufwächst, in der ausschließlich Männer das Sagen haben. Wollte man die Geschichte von „Miroloi“, dem 2017 erschienen Roman der Autorin Karen Köhler umschreiben, könnte das Ganze in etwa so klingen. Doch in ihrem aktuellen Werk geht es um mehr. Wer nun neugierig geworden ist, kann diese Neugierde am Sonntag, 8. Dezember, stillen. Dann stattet die Wahl-Hamburgerin Bremen einen Besuch ab – und zwar zu einer Lesung in der Kulturkapelle (Osterdeich 70a), direkt gegenüber dem Café Ambiente. In „Miroloi“, für das Köhler 2017 ein „Grenzgänger-Stipendium“ der Robert-Bosch-Stiftung und im vergangenen Jahr das Arbeitsstipendium des Deutschen Literaturfonds erhielt, geht es zentral um diese Fragen: Was passiert, wenn man sich in einem solchen Dorf gegen alle Regeln stellt, heimlich lesen lernt und sich verliebt? Beginn ist 20 Uhr. Karten gibt es bei der Buchhandlung Geist (Balgebrückstraße 16) zu Preisen für neun Euro, ermäßigt sieben Euro.