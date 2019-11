„Stabile Werte“ bei der Sparkassen-Versteigerung

Kunst auf dem Rollwagen: Vorbesichtigung bei der Sparkassen-Auktion in den Brill-Räumen. Foto: KUZAJ

Bremen – Geschäftiges Treiben in der Kundenhalle der Sparkasse (Am Brill). Aber es geht nicht um Guthaben, Aktienkurse und Kredite. Es geht um Ölbilder, Radierungen und Aquarelle: Kunstgegenstände hat die Sparkasse am Freitag in ihren Räumen versteigern lassen. Grafiken, Drucke, Skulpturen. Landschafen, Stadtansichten, Seestücke.

Es handelt sich um eine „Ohne-Limit-Auktion“. „Das bedeutet, dass es keinen festgelegten Startpreis für die einzelnen Auktionsgegenstände gibt“, so die Auskunft. Um 16 Uhr geht‘s los, zwei Stunden zuvor beginnt die Besichtigungszeit. Da wird geguckt, geblättert, verglichen. Bilder in Pappkartons, Bilder auf Holzblöcken, Bilder auf Rollwagen; die meisten mit Rahmen. Sind Schnäppchen möglich? Manch ein Besucher trägt diese Frage förmlich im Gesicht. Und manch einer sichert sich während der Besichtigungszeit früh einen guten Sitzplatz für die Auktion – nicht mit dem Handtuch auf der Liege, aber so ähnlich: Mit der Jacke auf dem Stuhl.

Alles muss raus! Die Sparkasse verlässt Ende 2020 ihr Brill-Domizil und zieht in den Neubau im Technologiepark. In den mehr als 100 Jahren habe sich in den Brill-Räumen „viel angesammelt“, sagte Sparkassen-Sprecherin Nicola Oppermann schon im September. „Zum Teil sehr schönes und wertvoll Historisches, zum Teil aber auch Dinge, die schon Patina angesetzt haben und ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Da dies aber oft im Auge des Betrachtenden liegt, kommt nun alles für den guten Zweck unter den Hammer.“

Versteigert werden die Bilder, Skulpturen und Möbel „in zwei Wellen“, heißt es: In diesem Jahr – erstmals im Oktober, wir berichteten – Kunstwerke und altes Mobiliar, das bereits jetzt nicht mehr in Gebrauch ist. Weitere Kunstgegenstände und Teile des Mobiliars dann nach dem Umzug im Herbst 2020. Oppermann: „Bei den Auktionen wird die Sparkasse Bremen von den Bremer Häusern Bolland & Marotz und Hansa begleitet. Beide Auktionshäuser verzichten auf einen großen Teil ihrer Provision, um auch mit ihrer Arbeit die gute Tat zu unterstützen.“ Denn versteigert wurden und werden all die Kunstwerke und Möbelstücke zugunsten der „Gut-für-Bremen“-Stiftung der Sparkasse. Die 1991 gegründete Stiftung – ursprünglich allein auf die Förderung von Kunst und Kultur ausgerichtet – wurde 2013 über den ursprünglichen Stiftungszweck hinaus für gemeinnützige Projekte geöffnet.

Bei der Bolland-&-Marotz-Auktion im Oktober kamen historische Stadtansichten, Arbeiten des Worpsweder Bildhauers Waldemar Otto und Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts unter den sprichwörtlichen Hammer. Und bei dieser ersten Auktion kamen etwa 27 000 Euro für die Stiftung zusammen, hieß es anschließend.

Bei der „Ohne-Limit-Auktion“ in der Kundenhalle standen nicht einzelne Kunstschätze im Fokus, es ging mehr um die Masse – um mehr als 1 000 Ölgemälde, Lithografien und Drucke, für die Versteigerung zu 550 Positionen gebündelt. Das Auktionshaus Hansa mit dem Versteigerer Hans-Georg Fiebig hatte dazu verschiedene Konvolute thematisch zusammengefasst – so etwa zum Thema „Wallanlagen“, zum Stichwort „Schnoor“, zur Motivwelt „Blumen“.

Im Katalog finden sich Positionen wie „Fünf Aquarelle Blumen“ und „Sieben verschiedene Bilder Bremen“, aber auch „Ölgemälde Teufelsmoor“, „Ölgemälde Worpsweder Landschaft“ und „Druck Keith Haring“. Erste Position auf der Liste: „Ölgemälde modern ,Stabile Werte‘“. Ein großformatiges, farbkräftiges Werk ist das. Und stabile Werte passen natürlich zu einem Kreditinstitut auch wie gemalt. . . THOMAS KUZAJ