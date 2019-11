Gourmet-Sternennacht im Park Hotel

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Sternenglanz: Adlon-Chefkoch Hendrik Otto kocht am Sonntag im Park Hotel. Foto: HOTEL ADLON

Bremen – Fünf Sterneköche in Bremen – und alle am selben Abend! Zum zweiten Mal in Folge ist das Park Hotel Schauplatz eines hochklassigen Koch-Spektakels. Am Sonntag, 24. November, steigt hier in der Zeit von 17 bis 23 Uhr das „Grand Final“ um den „Großen Gourmet-Preis“. Das mehrgängige Menü dürfte ein in der Tat großer Genuss sein; zusätzlich kommen die Gäste in den Genuss besonderer Einblicke. So gibt es Live-Schaltungen in die Küche des Park Hotels.