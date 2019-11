Ein ganz persönlicher Adventskalender

Mit der Kugel in der Hand kommt man durch das ganze Land – zumindest in der Vorweihnachtszeit. Rick Baker kommt demnächst erst einmal in den Sendesaal, um dort weihnachtliche Songs zu spielen. Foto: DÉSIRÉE AESCHBACHER

Bremen – Sie haben es bestimmt auch schon bemerkt: Weihnachten naht. Das Fest rückt näher und näher – und mit ihm natürlich auch die Vorweihnachtszeit. Tannenzweige, Spekulatiusduft, Lichterglanz. Und Musik. Irgendwann in nicht allzu ferner Zeit kommt er, der Moment. Wenn er nicht sogar schon gewesen ist! Jener unvermeidliche – Verzeihung: unvergleichliche – Moment, in dem zum ersten Mal in der neuen Weihnachtssaison irgendwo „Last Christmas“ erklingt. Im Kaufhaus, im Radio, im mp3-Player, egal.

Aber es gibt ja noch mehr Weihnachtslieder. Der Sänger, Gitarrist und Pianist Rick Baker zum Beispiel hat gleich einen ganzen klingenden Adventskalender aufgenommen. 24 Lieder, für jeden Tag eins! „The Christmas Calendar“, so der Titel des Albums, ist „eine bunte Mischung von amerikanischen Christmas Songs, die er mit seiner weichen, sonoren und mitunter sehr intimen Stimme hervorragend interpretiert“, so eine Sprecherin des Sendesaals an der Bürgermeister-Spitta-Allee.

Dort nämlich tritt Baker mit seinem „Christmas Calendar“ demnächst auf – am Donnerstag, 12. Dezember, um 20 Uhr, um genau zu sein. Eintrittskarten kosten nach Angaben der Sprecherin 25 Euro, ermäßigt 15 Euro.

Hinter dem klingenden Adventskalender des Musikers, der aus Bremen stammt, steckt – man ahnt‘s – eine Liebesgeschichte. Denn ursprünglich hatte er die 24 Lieder für eine Frau gesungen, die er gerade kennengelernt hatte. 24 musikalisch-weihnachtliche Grüße in der Adventszeit, 24 Interpretationen von Songs aus den 40er und 50er Jahren. Was soll man sagen? Mittlerweile lebt er mit der Frau zusammen. Nun wird es Zeit für die Bühnenpremiere des Kalenders in seiner Heimatstadt. Beim Auftritt im Sendesaal sind die „Swing-Combo“ und die „Big Band Bremen“ mit von der Partie – damit es so richtig schön amerikanisch-weihnachtlich wird.

Ach, und wo wir gerade bei der Weihnachtszeit sind. Der Polizeichor Bremen lädt wieder zu seinem traditionellen Adventskonzert. Und zwar direkt am 1. Advent! Das Konzert beginnt am Sonntag, 1. Dezember, um 15.30 Uhr in der St.-Ansgarii-Kirche (Schwachhauser Heerstraße, Ecke Hollerallee). Mit dabei ist das Klarinettenquartett des Blasorchesters Lilienthal. THOMAS KUZAJ