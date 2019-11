Walle, der große Hafen für die Kunst

Bremen – „Schön ist die Liebe im Hafen. . .“ So wurde einst gesungen. Und heute? Heute sind die schönen Künste (und die Liebe zu ihnen) im Hafen zu Hause. In Walle jedenfalls, womit wir beim Projekt „Kunsthafen Walle“ wären. Am Sonnabend und Sonntag, 16. und 17. November, machen dort knapp 70 Ateliers und Werkstätten, Theater und weitere „kreative Orte“ die Tore auf. Mehr als 100 Künstler sind dabei, so die Organisatorinnen Petra Heitkötter, Delia Nordhaus und Brigitte Panzlau.

Ziel des Wochenendes sei es, Walle samt Überseestadt in seiner gesamten künstlerischen Vielfalt zu zeigen. Und was es da alles zu sehen gibt am Sonnabend in der Zeit von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr! In Heitkötters „Kunstsalon“ (Helgolander Straße 56) etwa ist der Musical-Sänger Ethan Freeman zu Gast, der in Bremen noch aus „Jekyll-and-Hyde“-Zeiten bestens bekannt ist. Allerdings singt er dieses Mal nicht. Freeman malt nämlich auch. Er zeigt seine Ölbilder. Ein weiterer „Kunstsalon“-Gast: Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) mit ihren fröhlichen Buntstiftzeichnungen.

Farbintensiv sind die Arbeiten des Bremer Malers Ernst Matzke, die es im Showroom an der Wartburgstraße 20 zu sehen gibt. Die Bremer Cartoonistin Bettina Bexte stellt im „Lox“ (Bremerhavener Straße 41–43) aus. Werke der Bildhauer Stefan Saxen und Björn Niehues sind in der Steinbildhauerei Lippert (Waller Heerstraße 263) zu sehen. Im Künstler-Fachmarkt Gerstaecker am Überseetor 13 hängen fotorealistische Zeichnungen von Joachim Garski. Die Agentur „Gruppe für Gestaltung“ (Altes Zollamt, Waller Stieg 1) präsentiert eine Werkschau der Mitarbeiter. Die Stadt- und Gebäudezeichnerin Isa Fischer zeigt Walle-Motive im Weinlager von Kapff (Konsul-Smidt-Straße). Spektakuläre Auto-Illustrationen stellt Take Janssen im Schuppen Eins aus. In den „Kellogg-Ateliers“ (Stephanikirchenweide 19) sind Arbeiten mehrerer Künstler zu sehen. Als Maler (Acryl und Aquarell) tritt auch Bürgermeister a. D. Henning Scherf (SPD) in Erscheinung – in der Waller Kirche (Lange Reihe 79); allerdings nur am Sonnabend.

Und so weiter, und so fort. Hinzu kommen etliche Rundgänge durch Walle. Verschiedene „Kunstlotsen“ leiten die Spaziergänge und Führungen. CDU-Chef Carsten Meyer-Heder zum Beispiel mit seiner Frau Anja Meyer-Heder am Sonnabend um 13 Uhr (Startpunkt: Galerie „Art-Docks“, Konsul-Smidt-Straße 22). Und Perdita Krämer vom Kriminaltheater am Sonnabend um 15 Uhr (Start: Galerie Fleischwolf, Osterfeuerbergstraße 37). Am Sonntag um 13 Uhr führt Leiterin Claudia Seidel durch das Hafenmuseum (Speicher XI). THOMAS KUZAJ