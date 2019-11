Eine Sonate mit Geschichte

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Barbara Buntrock, Bratschistin und Hochschullehrerin, tritt in der Kränholm-Scheune auf. Foto: IRÈNE ZANDEL

Bremen – Die Bratschistin und Hochschullehrerin Barbara Buntrock, Jahrgang 1982, tritt demnächst im Bremer Norden auf – in der Kränholm-Scheune (Auf dem Hohen Ufer 35), um genau zu sein. Am Sonntag, 17. November, spielt sie dort Werke von Robert Schumann (1810 bis 1856), Franz Schubert (1797 bis 1828) und von der angloamerikanischen Komponistin und Bratschistin Rebecca Clarke (1886 bis 1979). Die koreanische Pianistin Yumin Kim begleitet Buntrock am Klavier. Das Konzert beginnt um 11 Uhr.