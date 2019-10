50 Künstler öffnen ihre Ateliers

Bremen – 50 Kreative aus Ostertor und Steintor sind in diesem Jahr dabei. Wobei? Bei „Kunstwerk im Viertel“. Sonnabend und Sonntag, 2. und 3. November, öffnen die 50 Kunsthandwerker und Künstler ihre Ateliers und Werkstätten – und zwar an beiden Tagen in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt zu allen Ateliers und Veranstaltungen ist frei.

Zum 14. Mal gibt es die Aktion bereits. Und einmal mehr wird das ganze Viertel auf den Beinen sein. Besucher können nach Plan vorgehen (Details unter www.kunstwerkimviertel.de). Oder auch mal einfach so drauflosmarschieren.

Rote Fahnen und rote Teppiche weisen den Weg – sie „markieren jedes offene Haus“, wie ein Sprecher formuliert. An zwei Infoständen am Ziegenmarkt und am Präsident-Kennedy-Platz gibt es den neuen „Kunststadtplan“ sowie weitere Informationen zu den einzelnen Künstlern.

„In einigen Ateliers gibt es auch in diesem Jahr Lesungen, kleine Konzerte und Mitmachaktionen, am Sonnabend auch bis in den Abend hinein. Dazu liegt ein Extraplan an den Infoständen aus“, so der Sprecher weiter.

Zudem sind vier verschiedene Routen auf den Gehwegen zu finden – signalisiert durch blaue, rote, orangefarbene und gelbe Punkte. „Die Besucher können auf diese Weise auch bisher eher unbekannte Nebenstraßen entdecken und viele offene Türen in die Ateliers finden“, so die Organisatoren um die Glasgestalterin Renate Wilkens aus der Gleimstraße.

Geöffnet sind Ateliers der Gewerke Buch und Papier, Fotografie und Glas, Grafik und Illustration – sowie: Holz und Keramik, Lyrik und Malerei, Mode und Taschen. Und: Schuhe und Schmuck. Hinzu kommen Skulpturen und Objekte.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder öffentliche Führungen, die am Ziegenmarkt beginnen. Der Stadtführer Joachim Bellgart leitet diese „Stadtteilerkundungen“ durch Geschichte und Gegenwart, Kultur und Architektur des Viertels – verbunden mit mit kurzen Besuchen einiger Ateliers und Werkstätten. THOMAS KUZAJ