„Dinner for One“ und die Wahrheit

Bremen – Freimarkt, Advent, Weihnachten – keine Frage, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Und an diesem Ende, da steht wieder „Dinner for One“, was auch sonst. Was aber ist die Wahrheit über „Dinner for One“? Dieser Frage widmet sich jetzt das Bremer Union-Theater – und zwar, wie es sich gehört, auf bühnenreife Weise.

In der Regie von Christian Schliehe bringt das Ensemble nicht mehr und nicht weniger als „Die Wahrheit über ,Dinner for One‘“ heraus, eine Komödie von Jan-Ferdinand Haas. Gespielt wird wieder auf der Bühne des Bremer Kriminaltheaters auf dem Areal der Union-Brauerei an der Theodorstraße in Walle. Premiere: Mittwoch, 23. Oktober, 20 Uhr. Es folgen weitere Aufführungen bis einschließlich Sonntag, 3. November. Eintrittskarten (Preis nach Theaterangaben: 18 Euro) gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. Es spielen Jessica Coels, André Fritsch, Werner Logemann, Ansgar Matuschak, Christian Seegert und Melanie Tröster.

„The same procedure as every year?“ Das ist stets die Frage, bevor Butler James in „Dinner for One“ Miss Sophie und ihren betagten „Gästen“ ein mehrgängiges Abendessen serviert und dabei fulminant durch Menü und Kulisse stolpert. Doch obwohl der Sketch „Der 90. Geburtstag“ seit vielen Jahren ein TV-Renner an Silvester ist, kenne kaum jemand „die wahren Ab- und Hintergründe dieses kleinen Theaterstücks“, heißt es – nicht ohne vorsilvesterliches Augenzwinkern – beim Union-Theater.

Und weiter: „Dem wollen wir gerne abhelfen. Werfen Sie mit uns einen Blick hinter die Kulissen dieser Bühnenproduktion. Denn: Bei den Vorbereitungen dazu läuft eigentlich alles schief.“ Zum Beispiel: „Die ursprünglich besetzte Hauptdarstellerin ist ausgefallen. Der einzig passende Ersatz für sie ist die berühmte May Warden, die allerdings auch die Exfrau des Hauptdarstellers Freddy Frinton ist. Und die beiden sind sich alles andere als gewogen.“ So muss sich der Regisseur manch haarsträubende Notlüge einfallen lassen, um die beiden zusammen auf die Bühne zu kriegen. Und das Spektakel nimmt seinen Lauf. . . Ist das die Wahrheit? Egal. Hauptsache, es wird komisch. THOMAS KUZAJ