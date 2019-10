Der Chor und die „Infusion“

Bremen – „Infusion“, so heißt das Programm, mit dem der Jazzchor Freiburg jetzt nach Bremen kommt, um sein Publikum zu behandeln. Das macht das Ensemble so zuverlässig wie regelmäßig – und dieses Mal eben mit dem Album „Infusion“ im Gepäck. Oder Arztköfferchen.

Jazz aus der Zeit ab etwa 1970 – ja, Fusion-Jazz – bildet die Basis des Programms. Musik, die kaum je ein Chor gesungen hat, kurzum: die „ursprünglich meist instrumentale Musik musste erst betextet und mit großer Kreativität arrangiert werden“, wie es im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee heißt.

Denn dort tritt der Jazzchor Freiburg am Montag, 28. Oktober, um 20 Uhr auf – einmal mehr unter der Leitung von Bertrand Gröger. Außerdem mit von der Partie: Simone Bollini (Klavier), Roberto Koch (Bass) und Michael Heidepriem (Schlagzeug). Karten kosten nach Angaben des Sendesaals 25 Euro (ermäßigt: 15 Euro); zu haben sind sie unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Mark Scheibe und der November

Vor mehr als 20 Jahren eroberte er die Herzen der Bremer Musikliebhaber mit den „Feinen Herren“, heute ist er (unter anderem) Herr der „Singenden Balkone“ in Osterholz – Mark Scheibe, 1968 in Bremen geboren, von Beruf Pianist, Komponist, Sänger, Arrangeur. Nun wird er zu einem Solo-Gastspiel im Goethe-Theater erwartet – zum „Novemberkonzert“, das am Freitag, 1. November, um 19.30 Uhr beginnt (Eintritt: 18 Euro).

„Der Sänger am Flügel ist ein aus der Zeit gefallener Charmeur“, so Theater-Sprecherin Diana König. „Samtig und umarmend verwandelt er jeden Raum in eine sinnlichkeitsdurchflutete Pianobar. Doch bei aller Eleganz gibt es auch die andere Seite des begnadeten Entertainers – das Wilde, Unberechenbare, das in seinen Songs und seiner einzigartigen Bühnenshow unter der Oberfläche brodelt.“ Nun, was will man mehr? Genau: nichts. THOMAS KUZAJ