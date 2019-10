Ein Musikerleben mit Atelier und Malerei

Bremen – Warum nicht den Herbstbummel mit einem Ausstellungsbesuch verbinden? Gelegenheiten gibt es genug, gleich reihenweise werden dieser Tage neue Ausstellungen eröffnet. In der Villa Sponte am Osterdeich 59b zum Beispiel. Dort sind gegenwärtig Arbeiten der Malerin Friederike Latzko und des Bildhauers Hans Müller zu sehen; die Präsentation dauert bis zum 10. November – geöffnet ist sie dienstags, sonnabends und sonntags jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr.

Das Künstler-Duo zeigt seine Arbeiten unter dem Titel „Resonanzen“. Friederike Latzko wurde in der Nähe von Köln geboren; nach dem Abitur folgte ein Studium an der Musikhochschule Köln und an der Hochschule der Künste in Berlin. 1980 gründete sie mit befreundeten Studenten in Berlin die Deutsche Kammerphilharmonie, deren Solobratschistin sie nach wie vor ist.

Aber Latzkos Leidenschaft gilt nicht allein der Musik. Da ist ja auch noch die Malerei! Ab 2004 studierte sie an der internationalen „Academy of Arts“ bei Professor Jürgen Waller. 2011 richtete die „Academy of Arts“ Latzkos erste Einzelausstellung in der Villa Lesmona aus. „Meine musikalische Karriere ist ohne das freie Arbeiten im eigenen Atelier am Hohentorshafen in Bremen nicht mehr zu denken“, sagt Latzko heute.

Der Bildhauer Hans Müller arbeitet an der Verbindung von Geometrie und Figur. „Die Setzung von Schrägen zwischen Block und Figur markiert einen Übergang zwischen beiden Bereichen, aber die Figur bleibt immer auch Grundform – und umgekehrt“, so ein Sprecher der Villa Sponte. „Müllers Figuren fangen im Block an, oder: Seine Blöcke gipfeln in der Figur. Die menschliche Figur ist bei Müller immer oben, aber diese Figuren sind nie Krönung, sondern Teil eines bildhauerischen Programms, das von ihm mit großer Konsequenz durchgehalten wird.“

Ein nomadisches Leben mit Stühlen

„Christiane Fichtner hat lange Jahre in Gröpelingen gelebt, bevor sie sich im Jahr 2012 auf Wanderschaft begibt und seitdem ein überwiegend nomadisches Leben führt“, so Christina Vogelsang vom Verein „Kultur vor Ort“. In der Galerie „Roter Hahn“ (Gröpelinger Heerstraße 226) zeigt Fichtner jetzt eine Ausstellung mit dem Titel „Jetzt, hier“, die um ihr nomadisches Leben kreist – in deren Zentrum aber ein Symbol des Sesshaften steht: ein Stuhl.

Oder ist er vielleicht doch kein Symbol des Sesshaften? Vogelsang: „Der Stuhl, um den es in der Ausstellung geht, symbolisiert für Fichtner die Bereitschaft, auf dem Sprung zu sein. Sie sei eine Stuhlsitzerin, sagt sie, ein Sofa habe sie nie besessen.“ Der Stuhl verhelfe „zur kurzen Pause, regt aber nicht zum Dauerniederlassen an“.

Die Konzeptkünstlerin Fichtner zeigt in der Galerie „Roter Hahn“ Fotografien „von desolaten Stühlen im öffentlichen Raum“. Die Stühle hat sie auf ihren Reisen gesehen und fotografiert – unter anderem in Australien, in Berlin, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Bayreuth. Eine Installation aus in Gröpelingen gefundenen Stühlen ergänzt die Bilderserie. Eröffnet wird die Ausstellung am Mittwoch, 23. Oktober, um 19 Uhr. Es spricht Dr. Arie Hartog, der Direktor des Gerhard-Marcks-Hauses. Die Ausstellung „Jetzt, hier“ ist bis zum 29. November zu sehen – montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 18 Uhr.

Ein Leben mit Schichtarbeit

„Die Dichte der Farbe ist eine Grundlage des visuellen Eindrucks, die vom Betrachter längeres, offenes Hinschauen erfordert.“ Udo Reutter, Mitbetreiber der Produzentengalerie „Kunstmix“ (Kolpingstraße 18, Schnoor), arbeitet in Schichten. Es ist seine Arbeitsweise – er legt dünne Farbschichten auf- und übereinander und bearbeitet sie dann.

Nur konsequent also, dass seine neue Ausstellung schlicht „Schichtarbeit“ heißt. Sie ist bis zum 8. November im „Kunstmix“ zu sehen – donnerstags und freitags in der Zeit von 11 bis 13 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr. Und sonnabends von 11 bis 16 Uhr.

„In meiner Malerei spielen der Malprozess und die Raumwirkung der Farbe eine zentrale Rolle“, so „Schichtarbeiter“ Reutter. „Es entstehen Farbklänge, die räumliche Wirkung entfalten.“