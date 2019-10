„Dummikratie“ und die „Provinzredaktion“

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

Bremen – Fünf Tage vor den Sachsen gastiert mit Sebastian Schnoy ein anderer Vertreter der scharfzüngigen Chronisten in der Hansestadt. Mit seinem neuen Kabarettprogramm „Dummikratie – Warum Deppen Idioten wählen“ kämpft Sebastian Schnoy für die Aufklärung und gegen den Stumpfsinn. Am Freitag, 25. Oktober, will er im Kultursalon der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba in der Vahr (Emil-Sommer-Straße 1 a) „politisches Kabarett ohne Zeigefinger liefern“. Klingt rätselhaft. Aber Kritiker bezeichnen Schnoy ja auch als „politisch erfrischend unkorrekt“. Sein Programm „Dummikratie“ kündigt er als „Rundumschlag gegen jede Form von Vereinfachung“ an. Schnoy hat viel zu sagen. Und damit beginnt er an jenem Freitagabend um 20 Uhr. Tickets gibt es unter anderem in den Vorverkaufsstellen unserer Zeitung.