Der „rote Priester“ und sein beschwingter Stil

+ Das Ensemble des BBO widmet sich am Freitag in der Kirche Unser Lieben Frauen unter anderem Antonio Vivaldi, Europa und Liebesgrüßen aus Venedig. Foto: COSIMA HANEBECK

Bremen – Mit dem Konzert „Liebesgrüße aus Venedig“ setzt das Bremer Barock-Orchester (BBO) die Reihe „Barock & umzu“ am Freitag, 11. Oktober, um 20 Uhr in der Kirche Unser Lieben Frauen fort. Der Untertitel lautet: „Antonio Vivaldi und Europa“. „Prete Rosso“, der „rote Priester“, das ist keine Figur aus einem sizilianischen Krimi, kein „Pate“ oder Mafia-Bosse. „Prete Rosso“ – das war der Kosename für den italienischen Komponisten und Violinisten Antonio Vivaldi. Der lebte von 1678 bis 1741 und beeinflusste im 18. Jahrhundert das musikalische Treiben in ganz Europa. Adelige, Musiker und andere Italien-Reisende brachten Abschriften seiner Werke und Kompositionen über die Alpen. Dazu zählte Johann Georg Pisendel aus Dresden, der Kapellmeister am Hofe August des Starken. Ihm widmete Vivaldi sein Violinkonzert RV 212a. Und auch Johann Sebastian Bach ließ sich vom beschwingten Stil seines italienischen Kollegen inspirieren und bearbeitete Vivaldi-Konzerte unter anderem für die Orgel.