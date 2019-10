Mehr Platz für die Suppen

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Suppen-Meisterin Melanie Papen ist mit „Emmi“ innerhalb der Gastromeile „Wache 6“ umgezogen. Foto: INVO

Bremen – Eine Suppe zum Mittagessen, eine Suppe zum Abendbrot, eine Suppe einfach mal zwischendurch – mit ihrem Lokal „Emmi – Die Suppenbar“ hat Melanie Papen sich in den vergangenen 15 Jahren zu einer Gastronomie-Institution in der Bremer Innenstadt entwickelt. Nun ist sie mit „Emmi“ umgezogen. Aber nicht weit. Sie ist in der Gastromeile „Wache 6“ im Forum Am Wall – sprich: im früheren Polizeihaus – geblieben. Aber sie hat dort den Platz gewechselt.