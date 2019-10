Die „Waterboys“ kommen ins Metropol-Theater

Bremen – „The Whole of the Moon“, „Fisherman’s Blues“, „A Girl Called Johnny“ – drei Hits, die zeigen, mit welch unterschiedlicher Musik der schottische Musiker Mike Scott und seine Band „The Waterboys“ ab 1983 ihr Publikum fanden.

Und das nicht allein auf der britischen Insel, sondern auch in Amerika und auf dem europäischen Festland. Jetzt bringt Scott seine einzigartige Mischung aus Rock, traditionellem irischem und schottischem Folk, Country und einigem mehr nach Bremen.

In diesem Jahr hat Scott das mittlerweile 13. „Waterboys“-Studioalbum veröffentlicht – „Where the Action Is“ erschien im Mai. Nun bietet es den Anlass für eine kleine Deutschland-Tournee mit vier Terminen; einer davon – eben – in Bremen: Am Sonntag, 10. November, treten „The Waterboys“ im Metropol-Theater am Richtweg auf.

Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Karten gibt es nach Angaben der Veranstalter (LB Events) ab 40 Euro.

„Nyckelharpa“ und Violine

Aus einer ganz anderen Welt als die „Waterboys“ kommt das „Lodestar Trio“. „Lodestar“ bedeutet „Leitstern“. Das englisch-schwedisch-norwegische Trio bringt drei einerseits sehr ähnliche – aber andererseits auch grundverschiedene geigenartige Instrumente zusammen, die schwedische „Nyckelharpa“, die norwegische „Hardanger Fiddle“ und die ganz normale Violine nämlich. Damit tritt das „Lodestar Trio“ am Dienstag, 8. Oktober, um 20 Uhr im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee auf.

Das Trio ist eine Kooperation von Erik Rydvall (Nyckelharpa) und Olav Mjelva (Hardanger Fiddle), zwei Stars der skandinavischen Folkszene, mit dem klassischen britischen Geiger Max Baillie. Als Duo arbeiten Rydvall und Mjelva schon seit 2013 zusammen.

„Im Trio bringen sie nun einen Geist von Groove und Improvisation in die Barockmusik, indem sie Bach und andere Barock-Komponisten mit der Folkwelt verbinden“, heißt es in einer Vorschau. Sein Debüt feierte das „Lodestar Trio“ 2018 in London. Karten für den Auftritt im Bremer Sendesaal kosten nach Angaben einer Sprecherin 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Zu haben sind sie unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung. THOMAS KUZAJ