Waller Veränderungen

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Ein Streifzug durch Walles Geschichte. Foto: KUZAJ

Bremen – „In Walle wohn’se alle“, so heißt es in Bremen immer. Vor allem aber arbeiten’se alle in Walle, wenn man so will. Oder jedenfalls: viele. Früher im Hafen und in den Fabriken, heute in all den Büros und Ateliers.