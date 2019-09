Trotz Brexit: Bremen feiert Großbritannien

Das erste Britische Konsulat ist laut Akten des Staatsarchivs in Bremen errichtet worden. Das soll für die Bremer Grund genug sein, um am 1. Oktober ein Fest zu feiern.

Bremen – Brexit hin, Brexit her – Queen Elizabeth II. hat ja gegenwärtig nicht nur Freude an ihrem Vereinigten Königreich. Und Europa hat es schon mal gar nicht. Aber hier, auf dem europäischen Festland, weiß man die Existenz des Vereinigten Königreichs gleichwohl noch zu würdigen.

Nun, in Brüssel vielleicht gerade nicht so sehr. Aber in Bremen! Hier wird Großbritannien sogar gefeiert. Am Dienstag, 1. Oktober, um genau zu sein. Denn aus den Akten des Staatsarchivs ist überliefert, dass im Jahr 1754 (zur Verbesserung der Beziehungen!) das erste Britische Konsulat in Bremen errichtet wurde. Und zum 265-jährigen Bestehen des Honorarkonsulats des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland in Bremen, wie es in voller Schönheit heißt, empfangen Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) und der britische Honorarkonsul Hans-Christoph Enge am Dienstag im Rathaus geladene Gäste zu einem Fest.

Zwei Dudelsack-Spieler sollen ab 17.30 Uhr am Eingang des Rathauses für „die passende Einstimmung“ sorgen, wie es heißt. Das ist auch mal was anderes als immer Werder-Lieder und Bremen-Hymnen. Im Rathaus spricht – neben Enge und Bovenschulte – Robbie Bulloch, Gesandter der Britischen Botschaft in Berlin. Auch die Bremer Shakespeare-Company hat einen Auftritt.

Höhepunkt des Festes aber ist laut Protokoll (und sowieso ganz ohne Zweifel) der „Toast auf die Queen und den Bundespräsidenten mit den Hymnen Großbritanniens und Deutschlands“. Was will man mehr? Hohen Besuch vielleicht. Ganz hohen. Die Queen selbst allerdings kommt nicht. Sie war ja im Mai 1978 erst in Bremen.