Die Innere Mission verabschiedet Bertold Reetz

Bremen – Er ist weit über Bremens Grenzen hinaus bekannt als Kämpfer für die Rechte Obdachloser: Bertold Reetz von der Inneren Mission, dort Leiter der Wohnungslosenhilfe. Nach mehr als zwei Jahrzehnten aber ist damit nun Schluss. Der 65-Jährige scheidet aus dem aktiven Berufsleben aus. Zum 1. Dezember verlässt er den Verein für Innere Mission und geht in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin steht schon fest. Den Aufgabenbereich übernimmt Katharina Kähler (39), die bereits die operativen Geschäfte der Wohnungslosenhilfe leitet.

Als staatlich anerkannter Heilpädagoge war Reetz 1988 zur Inneren Mission gekommen, im Bereich „Psychosoziale Hilfen“ fing er dort an; später studierte er noch einmal. Seine erste Aufgabe bei der Inneren Mission bestand darin, die Auflösung der Anstalt Kloster Blankenburg zu begleiten – und für die Bewohner ein Wohnheim in Bremen aufzubauen. Von den „Psychosozialen Hilfen“ wechselte er 1993 zur Wohnungslosenhilfe und leitete dort die ambulanten Angebote. 1996 wurde Reetz dann Bereichsleiter der Wohnungslosenhilfe.

In den gut zwei Jahrzehnten seither hat er vieles auf den Weg gebracht – so beispielsweise den Tagestreff „Frauenzimmer“ für Frauen in Not, die Streetworkarbeit und die ambulante Betreuung von Obdachlosen.

Der Kontakt zur Basis, zu den Menschen, zu den Betroffenen war Reetz wichtig. „Meine Tür im Jakobushaus stand immer offen, die Leute konnten jederzeit kommen. Wenn es möglich war, habe ich mit den wohnungslosen Menschen gegessen, Kontakte gepflegt und Gespräche geführt“, sagt er rückblickend. Und: „Ich würde es wieder so machen, ich bereue nichts und habe gerne in dem Bereich gearbeitet.“

Als für ihn noch einmal ganz neue Erfahrung empfand Reetz die Arbeit im Bereich Flucht und Migration, den der Verein für Innere Mission im Jahr 2015 als neuen Schwerpunkt gründete. „Das war ein Kraftakt für alle Beteiligten. Da bin ich auch an meine Grenzen gekommen, das hätte ich nicht lange so in dem Ausmaß machen können.“

Und im Ruhestand? Mehr Zeit für den Enkel. Und: Reetz behält seinen Lehrauftrag für Soziale Arbeit an der Hochschule Bremen. THOMAS KUZAJ