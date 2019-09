Alles muss raus: Sparkasse versteigert Kunstwerke

Bremen – Alles muss raus! Die Sparkasse verlässt ja Ende 2020 ihr Brill-Domizil und zieht in ihren Neubau im Technologiepark. Und wenn so ein Umzug ansteht, dann stellt sich angesichts mancher Möbelstücke oder Dekorationsgegenstände immer mal wieder die Frage: Brauchen wir das noch? Das ist bei einem privaten Umzug so. Und es ist bei einem Sparkassen-Umzug nicht anders. Wohin aber mit den Sachen, die viel zu schade zum Wegwerfen sind? Nun, die Sparkassen-Chefs um den Vorstandsvorsitzenden Dr. Tim Nesemann gehen damit nicht zum Flohmarkt ans Weserufer oder stellen Möbelstücke bei E-Bay rein – man wählt den etwas vornehmeren Weg. Die Dinge werden ganz klassisch via Auktionshaus versteigert.

Und damit geht‘s nun bereits los. In den mehr als 100 Jahren habe sich in den Brill-Räumen „viel angesammelt“, so Sparkassen-Sprecherin Nicola Oppermann. „Zum Teil sehr schönes und wertvoll Historisches, zum Teil aber auch Dinge, die schon Patina angesetzt haben und ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Da dies aber oft im Auge des Betrachtenden liegt, kommt nun alles für den guten Zweck unter den Hammer.“

Worpswede bis Pop Art

Unter den Auktionshammer, versteht sich. Das Spektrum reicht von Worpswede bis Pop Art, große Namen finden sich unter den Künstlern. Versteigert werden die Bilder, Skulpturen und Möbel „in zwei Wellen“, heißt es: In diesem Jahr Kunstwerke und altes Mobiliar, das bereits jetzt nicht mehr in Gebrauch ist. Weitere Kunstgegenstände und Teile des Mobiliars dann nach dem Umzug im Herbst 2020.

Oppermann: „Bei den Auktionen wird die Sparkasse Bremen von den Bremer Häusern Bolland & Marotz und Hansa begleitet. Beide Auktionshäuser verzichten auf einen großen Teil ihrer Provision, um auch mit ihrer Arbeit die gute Tat zu unterstützen.“ Denn versteigert werden all die Kunstwerke und Möbelstücke zugunsten der „Gut-für-Bremen“-Stiftung der Sparkasse. Die 1991 gegründete Stiftung – ursprünglich allein auf die Förderung von Kunst und Kultur ausgerichtet – wurde 2013 über den bisherigen Stiftungszweck hinaus für gemeinnützige Projekte geöffnet.

Bremen ohne Staus

Und was sich da so alles angefunden hat im Sparkassengebäude! Da ist manch hübsches Weihnachtsgeschenk darunter. Eine historische Karte von Bremen zum Beispiel – die Stadt aus der Vogelperspektive, aber nicht mit den Staus und Baustellen von heute, sondern eben aus der Zeit um 1600. Der kolorierte Kupferstich hat bei Bolland & Marotz einen Startpreis von 100 Euro.

Apropos: Bei Bolland & Marotz (Fedelhören 19) stehen im Rahmen einer großen Auktion sozusagen zwei „Sparkassen-Termine“ an: Am Freitag, 18. Oktober, werden ab 15 Uhr unter anderem Bronzen und Skulpturen sowie eine Fayence-Fliesenplatte aus dem Sparkassen-Bestand versteigert. Und am Sonnabend, 19. Oktober, kommen – wie es heißt – „höherwertige Kunstgegenstände“ zum Aufruf.

Arbeiten von Zöhl und Otto

Darunter sind Arbeiten des expressionistischen Fischerhuder Malers Werner Zöhl (1926 bis 2012) und des Worpsweder Bildhauers Waldemar Otto (Schöpfer des Neptunbrunnens auf dem Domshof). „Um 10 Uhr geht die Versteigerung los. Sie kann bis in die Abendstunden dauern“, heißt es bei der Sparkasse. Am 12., 14. und 15. Oktober sind Vorbesichtigungen möglich – jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Unter dem Stichwort „Sparkasse Bremen“ sind die gut 40 Exponate bereits im Online-Katalog (162. Auktion) auf der Homepage von Bolland & Marotz (https://katalog.bolland-marotz.de) zu sehen.

Die historischen Möbelstücke werden dann am Freitag, 1. November, in der Sparkassen-Filiale an der Georg-Gleistein-Straße (Vegesack) in der Regie des Auktionshauses Hansa versteigert – „gegen Barzahlung und Sofort-Mitnahme“, wie es heißt. Um 14 Uhr beginnt hier die Besichtigung, um 15 Uhr die Versteigerung.

Weitere Kunstgegenstände versteigert die Sparkasse am Freitag, 22. November, in ihrer Kundenhalle (Am Brill). Beginn ist um 16 Uhr, um 14 Uhr beginnt die Besichtigungszeit. Es handelt sich bei diesem Termin um eine „Ohne-Limit-Auktion“. „Das bedeutet, dass es keinen festgelegten Startpreis für die einzelnen Auktionsgegenstände gibt“, so die Auskunft. THOMAS KUZAJ