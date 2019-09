Galerie Mönch erinnert an den Künstler Peter Wirth

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Galeristin Christine Mönch bei der Vorbereitung der Ausstellung mit Arbeiten von Peter Wirth. Foto: GALERIE MÖNCH

Bremen – Lange schon gehören Arbeiten des Künstlers Peter Wirth zum Portfolio der Galerie von Christine und Jochen Mönch in Oberneuland. Seit Jahrzehnten, praktisch seit den Anfängen der Galerietätigkeit. Jetzt widmen die Mönchs ihrem Freund noch einmal eine Ausstellung, es ist die elfte insgesamt – der Anlass allerdings ist ein trauriger. „Unerwartet“, so das Galeristenpaar, ist Wirth im vergangenen Jahr in seiner Heimatstadt Bottrop gestorben.