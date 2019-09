40 Kunsthandwerker im Bremer Rathaus

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Kunsthandwerk in der Unteren Rathaushalle: 40 Künstler aus Bremen und dem Umland präsentieren dort am Wochenende ihre Arbeiten. Foto: AKB/BURKARD MEYENDRIESCH

Bremen – Die sorgsame Arbeit am Entwurf, die Freude am Unikat, der Austausch mit Kollegen – seit 1959 sind Kunsthandwerker aus Bremen und dem Umland im Verein „Angewandte Kunst Bremen“ (AKB) zusammengeschlossen. Sie organisieren Ausstellungen und Events, pflegen Kontakte zu Museen und Messen. 60 Jahre AKB – das steht nun auch im Rathaus im Fokus. Denn hier (genau: in der Unteren Rathaushalle) zeigen die Kunsthandwerker ihre Jahresausstellung.