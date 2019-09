Die Manufaktur, der Duft und die „wilde Mischung“

„Wie der Wind“, sagt Sabine Marquardt, sind die vergangenen zehn Jahre praktisch verflogen. Zehn Jahre dennoch, in denen viel passiert ist, sehr viel. Und das feiert die Unternehmerin diese Woche. Zehn Jahre nämlich sind vergangen, seit Sabine Marquardt im Handwerkerhof der Böttcherstraße ihre „Bremer Bonbon-Manufaktur“ eröffnet hat.

Bremen - Handgemachte Süßigkeiten, natürliche Zutaten – das war von Beginn an die Idee. Von schwedischen Zuckerbäckern hatte die Gründerin sich die Geheimnisse der Bonbonkochkunst zeigen lassen, wichtige Gerätschaften entdeckte sie ebenfalls auf Skandinavienreisen.

In die Böttcherstraße mit ihrem traditionellen Konzept der offenen Werkstätten und Ateliers passt Marquardts Manufaktur perfekt. Hier können die Kunden bei der Produktion zusehen. Und wenn in der „Bremer Bonbon-Manufaktur“ gekocht wird, zieht – egal, woher der Wind weht – ein wirkungsvoll verführerischer Duft durch Handwerkerhof und Böttcherstraße. Er lockt Bremer, Butenbremer und Touristen gleichermaßen an, das ist wieder und wieder zu beobachten. Die Manufaktur mit ihren Düften, Farben und Aromen ist eine Attraktion.

Mit vier Mitarbeitern fing Marquardt an, heute beschäftigt sie ein 20-köpfiges Team. Ein zweiter Standort ist ebenfalls hinzugekommen: „Seit zwei Jahren sind wir auch im Schnoor.“ Der Schnoor ist eine weitere Produktionsstätte der Manufaktur, zudem ist dort Platz für Workshops und Events: „Kindergeburtstage, Familienfeiern, Junggesellinnenabschiede.“

Die Luftballons zum Zehnjährigen aber, sie hängen seit Montag in der Böttcherstraße. Zur Zehn-Jahr-Feier hat die Manufaktur ein Glas mit einer Spezial-Bonbon-Mischung herausgebracht – eine Mischung mit den Lieblingssorten der Mitarbeiter nämlich. Kerstin entschied sich für Erdbeer-Sahne, Tom für Himbeer-Lakritz, Deniz für Limone – und so weiter, und so fort. „Das ist ‘ne richtig wilde Mischung geworden“, sagt Sabine Marquardt. Von jedem verkauften Glas geht ein Euro an die Bremer Klinikclowns – wie auch der Erlös einer Lolli-Auktion am Sonnabend, 14. September, ab 12 Uhr.