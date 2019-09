Fünf Künstlerinnen und ein Auswärtsspiel

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Vier der fünf Künstlerinnen bei der Ausstellungseröffnung in Bremens „Botschaft“ in Berlin – von links gesehen: Frauke Beeck, Annemarie Arndt, Akkela Dienstbier und Heide Duwe. Foto: BREMISCHE LANDESVERTRETUNG

Bremen – Die Bremer und Bremerhavener Künstlerinnen Annemarie Arndt, Frauke Beeck, Akkela Dienstbier, Heide Duwe und Bärbel Ricklefs-Bahr haben jetzt ein Auswärtsspiel in Berlin. Verantwortlich dafür ist die „Galerie 149“ der Bremerhavener Initiative für Kultur (BIK) an der Bürgermeister-Smidt-Straße 149 in der Seestadt. Die nämlich hat sich für das Auswärtsspiel in der Hauptstadt beworben. Wo in Berlin? In den Räumen der Bremer „Botschaft“, in der Landesvertretung Bremens an der Hiroshimastraße 24.