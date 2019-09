Ein Gottesdienst für die Beatles

Bremen – Vor 50 Jahren – viele werden sich noch erinnern: am 26. September 1969 – brachten die Beatles ihr Album „Abbey Road“ heraus. Die Arbeit einer auseinanderdriftenden Gruppe und zugleich ein Klassiker der Pophistorie.

„Mit ,Abbey Road‘ haben die längst zerstrittenen Beatles im Jahr 1969 ihr letztes Album produziert. Viele ahnten, was die vier wussten: es würde der Schlusspunkt sein. Das hat John, Paul, George und Ringo dazu gebracht, in jeder Hinsicht ihr Bestes zu geben. So ist eines der bedeutendsten Alben der Popgeschichte entstanden“ – so formuliert es Inga Lohmann von der Kulturkirche St. Stephani im Faulenquartier.

Und sie formuliert es natürlich nicht ohne Grund, denn die Kulturkirche hat der nach wie vor großen Bremer Beatles-Gemeinde jetzt etwas besonderes zu bieten: Am Sonntag, 15. September, beginnt dort nämlich um 18 Uhr ein Kulturgottesdienst zum Thema. Titel: „The smiles returning to the faces – 50 Jahre ,Abbey Road‘“.

Der Kulturgottesdienst „spürt der Faszinationskraft und der historischen Bedeutung“ des Albums „Abbey Road“ nach, heißt es in einer Vorschau. Texte: Ottmar Hinz. Liturgie: Pastorin Diemut Meyer von der Kulturkirche. Um die Musik kümmern sich an diesem Abend die Kantorei St. Stephani sowie an Klavier und Orgel – Tim Günther.

Und nach dem Beatles-Gottesdienst? Da geht es gleich weiter mit dem Beatles-Thema. Mit „Beatles-Songs zum Mitsingen in der Kulturkirche“. Lohmann: „Um 20 Uhr beginnt ein abendfüllendes Programm für alle: Die Hits und Songs der ,Fab Four‘ zum Mitsingen, angereichert mit lockerer Info, Anekdoten und Spaß.“

Der Mitsingabend gilt als Beitrag zum Bremer „Stadtmusikantensommer“, denn: „Vier Musikanten ziehen aus und erobern die Welt. Das ging der Band aus Liverpool genauso wie unseren vier Haustieren vor 200 Jahren. Heute sind sie die beiden berühmtesten Musikgruppen der Welt“, zieht Lohmann Parallelen zwischen Liverpool und Bremen. THOMAS KUZAJ