„Tag der offenen Tür“ mit dem „Rosenkavalier“

Der „Rosenkavalier“ feiert am 20. September Premiere – mit Nadine Lehner als Fürstin Werdenberg und Nathalie Mittelbach als Octavian. Foto: ESTHER HAASE/THeATER BREMEN

Bremen – Bühne frei! „Endlich öffnet sich der Vorhang wieder, die Sommerpause ist vorbei, das Theater wird lebendig und freut sich auf die anstehenden Premieren“, so formuliert es Diana König, Sprecherin des Theaters Bremen. Und womit beginnt sie, die neue Saison? Nicht mit so vielen Gegentoren wie bei Werder, sondern – unter anderem – mit einem „Tag der offenen Tür“.

Dazu nämlich laden die Theaterleute für Sonnabend, 7. September, ein. Um 14 Uhr beginnt es, das Spektakel am Goetheplatz – mit Einblicken ins Geschehen hinter den Kulissen sowie „Ausblicken auf das Programm der beginnenden Spielzeit, Chancen auf tolle Schnäppchen beim Deko- und Kostümfundusverkauf, viel Musik und gutem Essen und allerhand mehr Zauberhaftem“, wie es vorab heißt.

Bei den Führungen durch die Bereiche hinter den Kulissen gibt es „allerhand Wissenswertes rund um die Entstehung von Bühnenbildern, Kostümen und zu den Abläufen, die meist unsichtbar bleiben, zu erfahren“, so die Sprecherin.

Das Musiktheater stellt sein Programm um 14.30 Uhr und um 19 Uhr mit einer Saisonpräsentation vor und lädt ein zur öffentlichen Probe vom „Rosenkavalier“ mit Yoel Gamzou. Das Schauspiel zeigt ab 20.30 Uhr ein musikalisches Programm im Theater am Goetheplatz – und die Tanzsparte bespielt in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19 Uhr das Kleine Haus.

Neben einem bunten Kinderprogramm auf dem St.-Pauli-Hof gibt es im Brauhaus für alle Besucher ab neun Jahren um 16 Uhr Ausschnitte aus der anstehenden Premiere „Die Zertrennlichen“ – sowie im Brauhauskeller um 15.30 Uhr und 16.30 Uhr Einblicke in das neue, als „intergalaktisch“ angekündigte Tanztheaterstück „Hinter dem Mond“ (ab sechs Jahren). Das „Schlosscafé“ lockt dazu mit Kaffee und Kuchen und ebenfalls mit künstlerischen Kostproben aus den Produktionen der einzelnen Sparten.

Auch auf dem Goetheplatz selbst wird einiges los sein, versteht sich. Hier nämlich treten beispielsweise die Blaskapelle „Lauter Blech“, „Miss Groovanova und Cor em Canto“, Andy Einhorn sowie die „Boyko Borisov Band“ auf. Und noch was Organisatorisches: Zählkarten für den Zutritt zur Saisonpräsentation, zum musikalischen Programm des Schauspiels, zu den Werkstattführungen und zur öffentlichen Probe des ,Rosenkavaliers‘ gibt es an der Theaterkasse und am Marketingstand. THOMAS KUZAJ