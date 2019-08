Offene Türen bei der Company

In einem Elfenkostüm aus dem „Sommernachtstraum“ lehnt die Schauspielerin Erika Spalke an einem Haltestellenhäuschen in der Bremer Neustadt – und wirbt für den „Tag der offenen Tür“.

Romeo und Julia dürfen ihre Liebe nicht leben. Ihr trauriges Schicksal ist der Tod. Und Robert und Hülya? Fügen sie sich den Vorurteilen ihrer Familien, dass man die jeweils anderen hasst, nichts mit ihnen zu tun haben will? Oder macht Hülya einfach ihr Handy aus, wenn ihre Mutter anruft? Darum geht es – sehr frei nach Shakespeare – im Jugendtheaterprojekt „Robert und Hülya“ (Leitung: Holger Spengler, Thomas Hoppe). Das gleichnamige Stück ist am Sonntag um 15 Uhr bei der Bremer Shakespeare-Company im Theater am Leibnizplatz (Neustadt) zu sehen. Mit der Aufführung beginnt der „Tag der offenen Tür“ bei der Company.

Bremen - Bis etwa 21 Uhr, so Company-Sprecherin Annette Ruppelt, geht es anschließend weiter – und zwar mit „einer unterhaltsamen Rundumschau im Theater am Leibnizplatz“. Vorhang auf, Kulisse beiseite: „In regelmäßigen Abständen führen Ensemblemitglieder Interessierte in die Räume hinter den Kulissen, die den Zuschauern sonst verborgen sind“, so die Sprecherin.

Und es steht noch mehr auf dem Spielplan: Auf den Probebühnen entwerfen Schauspieler „szenische und musikalische Kurzdramen und Situationen“ zum Thema „Shakespeares Römer“ und „Bob Dylan’s Radio-Show“. In der Schneiderei lässt die Ausstattung gemeinsam mit lesenden Schauspielern einen „Märchenwald“ entstehen – mitten in der Bremer Neustadt, wahrlich märchenhaft!

Im Foyer können sich Besucher mit Bühnenkostümen in ihre Lieblingsrolle verkleiden und fotografieren lassen, Theaterfotos und Shakespeare-Taschen sowie Shakespeare-T-Shirts kaufen – oder auch einfach das Kuchenbüfett genießen, das der Freundesverein der Bremer Shakespeare-Company zum „Tag der offenen Tür“ stiftet. Auf dem Hof steht zudem eine Hüpfburg für Erwachsene (!) und Kinder. Außerdem können Besucher bei einer „Neustadt-Rallye mit Selfie“ mitmachen.

„Madonnas letzter Traum“

Szenenwechsel, Ortswechsel. Der Goethe-Medaillen-Träger Dogan Akhanli stellt sein neues Buch „Madonnas letzter Traum“ in Bremen vor – und zwar am Dienstag, 3. September. Dann liest der türkische Schriftsteller, der seit 1992 in Köln lebt und als politischer Flüchtling nach Deutschland gekommen war, ab 19 Uhr im Foyer des Theaters am Goetheplatz.

Akhanli greift in seinem Buch „Madonnas letzter Traum“ die Novelle „Madonna im Pelzmantel“ des türkischen Dichters Sabahattin Ali (1907 bis 1948) auf und schreibt sie neu. „Alis Novelle erzählt von einer im Berlin der 1920er Jahre stattfindenden Liebesbeziehung zwischen einem jungen türkischen Mann und einer jungen jüdischen Malerin, die bei der Geburt des gemeinsamen Kindes stirbt. Alis Novelle gilt dabei als eines der bedeutendsten türkischen Prosawerke des 20. Jahrhunderts. Akhanli macht Sabahattin Ali selbst zur Romanfigur“, heißt es in einer Vorschau.

Ein Bremer Universitätsroman

Ebenfalls am Dienstag, 3. September, präsentiert der Bremer Donat-Verlag im „Wall-Saal“ der Zentralbibliothek (früheres Polizeihaus) den Roman „Kurzer Aufbruch in eine neue Welt“ von Peter Derleder.

Der Autor, im vergangenen Jahr gestorben, war 1974 als Professor an die damals ganz junge Bremer Universität berufen worden. Verleger Helmut Donat: „Er hat zwar immer gesagt, sein Werk sei kein ,Universitätsroman‘, aber es ist es doch. Wer in den 70er Jahren die Bremer Universität kennengelernt hat, wird vieles wiederfinden.“ Professor Gert Sautermeister hat für den Premieren-Abend die Einführungsrede übernommen.

Derleder, Jahrgang 1940, war an der Uni Professor für bürgerliches Recht sowie Wirtschafts- und Arbeitsrecht, nebenamtlich Richter am Oberlandesgericht und nach seiner Pensionierung Anwalt.