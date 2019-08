Geschichten aus Grolland

Bremen – „Grolland ist ein Ortsteil von Bremen und bildet zusammen mit Kirchhuchting, Mittelshuchting und Sodenmatt den Stadtteil Huchting“, heißt es prosaisch im Internet-Dings, na, Sie wissen schon. . . Wikipedia. „Grolland liegt links der Weser im Süden Bremens und hat eine Fläche von 180 Hektar sowie 3 332 Einwohner“, ist dort weiter zu erfahren.

Aber es lässt sich noch mehr von und über den Ortsteil an der Ochtum, den Ortsteil an der Grenze zu Stuhr erzählen. Denn in Grollands Lage zwischen neuer und alter Ochtum steckt mehr als nur ein Stück „grünes Land“, sagt beispielsweise Rita Schwickert, Leiterin der Stadtbibliothek Huchting (Alter Dorfweg 30–50, im Roland-Center). Und sie erwähnt das nicht ohne Grund, sondern (natürlich) mit Blick auf ein Buch. Und eine Lesung.

Der Band „Grollander Geschichte(n)“ (Kellner-Verlag, Preis: 24,90 Euro) erkundet – wie Schwickert mitteilt – „auf 300 reichlich bebilderten Seiten, woher Grolland vor 800 Jahren seinen Namen bekam und welche Verbindungen es seit dem 12. Jahrhundert zu den aufständischen Stedinger Bauern gab“. Weiter heißt es in einer Vorschau: „Es wird erzählt, wie im Zuge der Französischen Revolution ein späterer König Frankreichs auf dem adligen Gut Grolland residierte, der Freiherr von Knigge dort Ende des 18. Jahrhunderts Theater spielte und der russische Zar Peter der Große vor 300 Jahren im ,Storchennest‘ nächtigen wollte.“

All diese Geschichten und einige mehr erzählt Gerwin Möller. Mit seinem Buch „öffnet sich ein Archiv mit vielen bislang unbekannten Einblicken in die Vergangenheit Grollands“, so Möllers Verlag. „Anekdotische Erzählungen und mehr als 200 zum Teil farbige Abbildungen runden die Sammlung von Grollander Erinnerungsstücken ab.“

„Der Autor ist in Grolland aufgewachsen und lebt heute wieder dort“, sagt Schwickert. Möller stellt sein Buch am Montag, 23. September, in der Stadtteilbibliothek Huchting vor. Seine Lesung beginnt um 18.15 Uhr. Der Eintritt ist frei, so die Bibliotheksleiterin.

Meer-Bilder aus Huchting

Apropos Bibliothek – die Huchtinger Künstlerin Ursula Müller stellt in der Stadtbibliothek Huchting aus. Unter dem Titel „Meer und mehr!“ zeigt sie dort ab Dienstag, 17. September, Aquarell- und Pastellarbeiten. Müllers Bilder werden s Ende Oktober in der Bibliothek zu sehen sein. THOMAS KUZAJ