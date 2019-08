Musik, Theater und Butterkuchen

Zwischen Schnoor & Schlachte

Bremen – Alle Jahre wieder so um diese Zeit – steigt „Fockes Fest“, die Mischung aus Museums- und Stadtteilfest auf dem Areal des Focke-Museums in Schwachhausen. In diesem Jahr bitten Ortsamt, Beirat und Museumsleute am Sonntag, 1. September, zum Fest – und zwar in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.