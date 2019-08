Ein guter Jahrgang für den Bremer „Weinsommer“

Bremen – Der Weinjahrgang 2018 gilt wegen des Supersommers im vorigen Jahr als herausragend und besonders gut – wie gut, davon können sich Weinfreunde demnächst am Hillmannplatz ein Bild machen. Denn dort ist wieder – und zum nunmehr dritten Mal – Zeit für den „Weinsommer“, organisiert vom Team der Weinmesse Rheinland-Pfalz.

Der Bremer „Weinsommer“ dauert dieses Jahr von Donnerstag, 29. August, bis Sonntag, 1. September. Die Zeiten: Donnerstag 16 bis 24 Uhr, Freitag 14 bis 24 Uhr, Sonnabend ebenfalls 14 bis 24 Uhr und Sonntag 12 bis 20 Uhr. Mit von der Partie sind Weingüter aus den Anbaugebieten Nahe, Mosel, Pfalz und Rheinhessen.

Ein Rahmenprogramm gibt es natürlich auch wieder. Am Donnerstag sorgt das „Lopes-Duo“ ab 17 Uhr für Musik, am „Weinsommer“-Freitag präsentieren „Mr. Park and Mr. Right“ ihre Versionen bekannter Hits (ab 18 Uhr), am Sonnabend um 18 Uhr kommen „Taste of Honey“ mit Bossa-Nova-Songs, Swing-Evergreens und Jazzballaden.

Cynthia Barcomi kommt als „Sommergast“

Im Rangfoyer Goethe-Theaters ist wieder Zeit für die „Sommergäste“ von „Bremen Zwei“ – ein Stündchen Live-Talk vor Publikum. Zum Auftakt kommt am Sonnabend, 31. August, die Fernsehköchin und Unternehmerin Cynthia Barcomi. Beginn: 11.05 Uhr. Gastgeber ist Moderator Tom Grote. Der Eintritt ist frei, hieß es vorab.

Bekannt ist die US-Amerikanerin mit jüdischen und italienischen Wurzeln als ARD-TV-Köchin und Backbuch-Autorin. Die Mutter von vier Kindern führt in Berlin „Barcomi’s Café“ und „Barcomi’s Deli“, zwei Lokale mit Kultstatus, wie es immer so schön heißt. Mit ihnen brachte sie ab Mitte der 90er den amerikanischen Coffeeshop-Style nach Deutschland.

Dabei ist sie eigentlich Tänzerin. Aus Bewunderung für die Tanztheater-Ikone Pina Bausch zog sie mit 22 Jahren von New York nach Deutschland – ohne Kontakte oder auch nur Sprachkenntnisse. Ihre Entschlossenheit und Disziplin halfen ihr nicht nur, als Tänzerin Fuß zu fassen, sondern auch, sich nach dem Ende ihrer Tanzkarriere als deutsche „Baking Queen“ auf einer ganz anderen Bühne neu zu erfinden.

„Deutschland erinnert mich stärker an das Amerika, in dem ich aufgewachsen bin, als die heutigen USA“, meint die Wahl-Berlinerin Barcomi, die inzwischen länger in Deutschland lebt, als sie in den Vereinigten Staaten gelebt hat. THOMAS KUZAJ