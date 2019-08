Der Sinn für den Ensemble-Klang

Bremen – Peter Weiss? Nein, hier ist nicht der deutsch-schwedische Schriftsteller gemeint, der von 1916 bis 1982 lebte, in der Bremer Neustadt aufgewachsen ist und 1982 für „Die Ästhetik des Widerstands“ mit dem Bremer Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Peter Weiss nämlich ist auch der Name eines Düsseldorfer Schlagzeugers, Jahrgang 1949. Mit seinem neuen Projekt „The Good View“ kommt er nun nach Bremen.

Mit „The Good View“ schart der Schlagzeuger einige der besten jungen Musiker aus Nordrhein-Westfalen um sich, heißt es – nach Bremen bringt er Ryan Carniaux (Trompete), Sebastian Sternal (Klavier), Hendrika Entzian (Kontrabass) und Kristina Brodersen (Altsaxophon) mit. „Ihnen gemeinsam ist neben den hohen technischen Fähigkeiten eine erstaunliche Reife, ein großer Sinn für Ensemble-Klang und Kommunikation sowie eine eigene kompositorische Handschrift“, so eine Sprecherin des Sendesaals an der Bürgermeister-Spitta-Allee.

Dort ist das Quintett am Donnerstag, 5. September, um 20 Uhr zu hören. Eintritt nach Angaben der Sprecherin: 25 Euro, ermäßigt 15 Euro. Karten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.

Bilder aus der Sowjetunion

Der Fotograf Grygoriy Okun wurde 1957 in der Sowjetunion geboren; er lebt und arbeitet seit 2003 in Bremen. Okun ist Mitglied im „Camera-Club Bremen“ und brachte 2017 den Bildband „Zeitstempel 80 x 90“ heraus.

Die Bilder darin stammen aus den 80er und 90er Jahren und zeigen Ausschnitte aus dem Leben in der Sowjetunion und in Russland: Alte Frauen, die die Ernte aus ihren Gärten auf Straßenmärkten verkaufen, im Hintergrund Hochhäuser; Männer, die mit in den Nacken gelegtem Kopf Wodka trinken, tanzende und singende Menschen. „Soziale Reportagen“ und „soziale Porträts‘ nennt der Fotograf seine dokumentarischen Arbeiten, bei denen stets die Menschen im Fokus stehen.

Analog aufgenommene Schwarzweiß-Fotografien aus der Zeit der Perestroika – mithin: aus einer Zeit des Umbruchs – stellt Okun nun in Bremen aus. Die Vernissage beginnt am Freitag, 6. September, um 18 Uhr im „Wall-Saal“ der Zentralbibliothek im früheren Polizeihaus. Die Ausstellung dauert dann bis zum 5. Oktober, sagte eine Bibliothekssprecherin. Und: Okun habe auf seinen Bildern „die politische Situation zwischen Realität und Propaganda festgehalten“.

Aktuell beschäftigt sich Grygoriy Okun unter anderem mit dem Thema Religion. Ein Bildband mit Fotos aus Jerusalem ist bereits erschienen. Ein anderes Projekt des Künstlers sind die „Postkarten“ mit modernen Motiven, die im Stil alter Postkarten mit einem neuen Blickwinkel betrachtet werden.

Gemalte Kommentare

Malerei als politischer Kommentar – darum geht es dem Bremer Künstler Peter Krueger. Im Vegesacker „Geschichtenhaus“ zeigt er vom 1. September bis zum 20. Oktober 30 Acrylbilder, die sich „mit dem Mittelmeer als Schauplatz der Flüchtlingsströme auseinandersetzen“, wie es in einer Vorschau heißt.

Und weiter: „Krueger zeigt in seiner Ausstellung, dass die Malerei eine andere Ebene des politischen Kommentars sein kann. Widersprüche stehen hier ergänzend nebeneinander: Angst und Hoffnung sprechen gleichermaßen zum Betrachter.“ Die Ausstellung ist jeweils dienstags bis sonntags in der Zeit von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt drei Euro, Kinder (und Jugendliche) bis 16 Jahre: frei. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 1. September, um 16.30 Uhr. THOMAS KUZAJ