Mutter, Tochter und seidene Flügel

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ © Burandt Tochter und Mutter: Franca Luisa Burandt (l.) und Martina Burandt bereiten einen gemeinsamen Auftritt in der Villa Sponte vor. © Burandt

Wenn die Mutter mit der Tochter. . . dann gibt es (um nur mal ein Beispiel zu nennen) eine ungewöhnliche Mischung aus Lesung und Performance. So ist es jedenfalls bei Martina Burandt und Franca Luisa Burandt. Unter dem schönen Titel „Seidene Flügel an Wäscheleinen – und andere Welten zwischen West und Ost“ bereiten die beiden eine „tanzende Lesung mit Musik“ vor. Ort des Geschehens ist die Villa Sponte am Osterdeich 59b. Termin: Dienstag, 17. September, 19 Uhr.