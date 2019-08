Holz, Keramik und Metall statt Spargel und Erdbeeren

Bremen – Die Spargel- und Erdbeersaison ist vorbei, der Erdbeer- und Spargelhof Wichmann räumt die Räume am Ostertorsteinweg 68. Und nun ziehen wieder die Kunsthandwerker in das Jugendstilhaus, sprich: die temporäre Produzentengalerie „Raum – Handwerk und Design“ öffnet dort wieder. „Wir werden in die siebte Saison gehen“, sagt die Bremer Keramikerin Frauke Alber. Und wieder dauert die Saison sieben Monate. Von September bis März öffnet die Galerie montags bis freitags in der Zeit von 14 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 11 bis 16 Uhr. Viel Zeit und Raum für das Kunsthandwerk also, bevor wieder die Spargel- und Erdbeerzeit kommt. Eröffnung: Sonnabend, 31. August, 11 bis 16 Uhr.

Wer ist dieses Mal mit von der Partie? Alber, der Bremer Holzgestalter Martin Wilmes (Hocker, Klemmbretter, Messerhalter) und der Schmied und Gürtler Ruprecht Holsten aus Horstedt (mit Metallobjekten für den täglichen Gebrauch) leiten die Galerie. Weitere 20 „wunderbare“ (Alber) Kunsthandwerker aus ganz Deutschland ergänzen das Angebot des Stamm-Trios – so gibt es Glas- und Silberobjekte, Backformen und Tischwäsche, Lichtobjekte und Sitzkissen ebenso wie Taschen und Bücher, Postkarten und Fotoarbeiten.

In diesem Jahr sind neu dabei: Papierdesignerin Adelheid Siegeroth aus Jülich mit Buchbindearbeiten, Elke Sada aus Leipzig mit keramischen Einzelstücken – Alber: „Jede Tasse ist zugleich ein Bild“ –, Annika Paul aus Bremen mit funktionalen und feinen Porzellanarbeiten sowie „Eva Sörensen aus Berlin mit filigranen, floralen, farbig emaillierten Silberlöffeln“.

Bronzen und Bremerhaven

„Gegenständliches und Mythologisches“, so der Ausstellungstitel, steht derweil in den Räumen der Bremer Frauenbeauftragten Bettina Wilhelm (Knochenhauerstraße 20–25) im Fokus. Am Mittwoch, 28. August, eröffnet die Bremerhavener Künstlerin Rotraud Schmitter dort um 17.30 Uhr eine Werkschau. In 40 Jahren künstlerischen Schaffens hat Schmitter Gegenständliches und Mythologisches zusammengeführt. Zu sehen sind Aquarelle, Zeichnungen und Fotografien von Bronzen der Künstlerin.

In ihren Bronzen verbindet Schmitter, 1942 in Brake geboren, zwei traditionelle bildhauerische Techniken, das plastische Modellieren der weichen Masse Wachs und das Skulptieren, das abtragende Verfahren. „Die Kostbarkeit des Materials Bronze herauszuarbeiten, ist mir ein Anliegen“, sagt sie. Ihr Sujets findet sie in Motiven der universalen Mythologie. „Meist weibliche Menschenbilder der klassischen griechischen Antike, der ägyptischen vorchristlichen Kultur und asiatischer Kulturen finden sich in ihren Arbeiten wieder“, heißt es in einer Vorschau.

In ihren Aquarellen und Zeichnungen widmet sich die Künstlerin vollkommen anderen Themen. In der Ausstellung sind zum Beispiel etliche Minipanoramen mit Motiven der Seestadt Bremerhaven und des Meeres zu sehen – letztere inspiriert von einer 15-monatigen Segeltour über den Atlantik. Etwa 35 Jahre hat Schmitter in Bremen gelebt und gearbeitet, bevor sie 2004 nach Bremerhaven zog. Ihre Bremer Ausstellung dauert bis zum 21. November. Montags bis donnerstags ist sie in der Zeit von 9 bis 16 Uhr zu sehen, freitags von 9 bis 12.30 Uhr. THOMAS KUZAJ