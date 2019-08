Kunstauktion für die „Bremer Engel“

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Engagiert: Katrin Schütte (l.) und Edeltraud Hennemann. Foto: NINA WINDT

Bremen – Die Künstlerin Edeltraud Hennemann hat an der Bremer Hochschule für Künste studiert. Ihre bildhauerischen Arbeiten gestaltet sie mit der Kettensäge. Katrin Schütte hat in Ottersberg Kunst studiert. Sie arbeitet abstrakt in Öl und Acryl auf Leinwand. Noch bis Donnerstag, 29. August, ist sie zu sehen und sie endet mit einer besonderen Finissage – die Ausstellung „Gemeinsam zusammen“ der beiden Künstlerinnen im „Wall-Saal“ der Zentralbibliothek im früheren Polizeihaus. Zum Finale beginnt am 29. August um 17.30 Uhr eine Versteigerung für einen guten Zweck. Die Bildhauerin und die Malerin versteigern ein Gemeinschaftswerk zugunsten der „Bremer Engel“.