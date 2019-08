Die Kunsthalle verlost leere Räume

Bremen – Leere öffnet den Blick. Das ist natürlich was für Fotografen. Und so verlost die Bremer Kunsthalle nun ihre gegenwärtig leeren Räume – oder besser: sie verlost die Möglichkeit des Aufenthalts darin.

Wie berichtet, bereitet das Museum dieser Tage eine Ausstellung vor, der ein radikales Konzept zugrunde liegt: Für „Ikonen – Was wir Menschen anbeten“ (19. Oktober bis 1. März 2020) wird die Kunsthalle komplett ausgeräumt, um auf 4 500 Quadratmetern Platz für die Ikonen-Schau zu schaffen. In jedem der 60 Räume wird jeweils nur eines der Werke aus neun Jahrhunderten gezeigt. Derzeit werden die leeren Räume im ersten Obergeschoss des Hauses gestrichen und sind für die Öffentlichkeit geschlossen.

Eigentlich. Denn nun kommt die Ausnahme. 20 Insta-gramer, Blogger und Fotografen bekommen am Dienstag, 10. September, die Möglichkeit, etwa zwei Stunden lang in leeren Galerieräumen des Museums zu fotografieren, so eine Sprecherin. „Das Fotoshooting bietet einen einmaligen Blick hinter die Kulissen eines Ausstellungsaufbaus und eine einzigartige Perspektive auf die Architektur des Museums.“

Für das – so der Titel der Aktion – „#DieKunstMussRaus Fotoshooting“ stehen 15 Räume im ersten Obergeschoss zur Verfügung. Es handelt sich neben klassischen Ausstellungsräumen auch um kleine Kabinetträume (26 Quadratmeter) und einen großen Galerieraum (145 Quadratmeter) mit einer Raumhöhe von mehr als fünf Metern. Die Räume sind in verschiedenen Farben gestrichen.

Blogger und Fotografen, die da mal rein möchten, müssen sich bewerben – für zwei Zeitfenster am 10. September; entweder für die Zeit von 16 bis 18 Uhr oder für die Zeit von 18.15 bis 20.45 Uhr. Alle, die sich für die leere Kunsthalle als Fotolocation interessieren, sollen bis zum 27. August 2019 eine E-Mail an pr1@kunsthalle-bremen.de schicken – und dabei folgende Infos nicht vergessen: Link zur eigenen Webseite oder dem Instagram-Account, Notiz zum fotografischen Vorhaben und Hinweis auf eine eventuelle Begleitperson oder Fotomodell, Angaben zur eingeplanten Technik. „Es darf ein überschaubares Maß an Technik wie Stativ, Blitz oder Koffer mitgebracht werden“, heißt es. Bewerber sollen in der Mail zudem angeben, welches Zeitfenster sie bevorzugen. Pro Zeitfenster verlost die Kunsthalle Plätze für bis zu zehn Fotografen plus eine Begleitung. THOMAS KUZAJ