Swingender Frühschoppen

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Zeit für Swing: André Rabini tritt mit seinem Sextett beim Oberneulander Jazzfrühschoppen auf. Foto: REINDERS

Bremen – André Rabini ist weithin bekannt als Frontmann der „Swingin’ Fireballs“, doch der Sänger und Conférencier macht noch einiges mehr. So pflegt er mit seinem Sextett den Sinatra-Sound der frühen 60er – zum Beispiel beim nunmehr elften Oberneulander Jazzfrühschoppen, zu dem der Förderkreis Overnigelant und der Förderverein Lür-Kropp-Hof am Sonntag, 25. August, in den Park des Lür-Kropp-Hofs (Rockwinkeler Landstraße 5) einladen. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr wird dort mit dem „André Rabini Sextett“ gefeiert – bei schlechtem Wetter, was es in Bremen ja gelegentlich geben soll, nicht im Park, sondern m Flett und auf der Diele des historischen Bauernhauses.