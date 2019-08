Brecht-Revue in Huchtinger Garten

Bremen – Lieder und Geschichten von Bert Brecht, damit kann man sich ja immer mal wieder beschäftigen. Am Sonnabend, 31. August, zum Beispiel im Bürger- und Sozialzentrum Huchting (Amersfoorter Straße 8). Genauer: im Garten des Bürger- und Sozialzentrums. Um 20 Uhr präsentieren die Sängerinnen Julie Comparini, Evelyn Gramel und Manja Stephan eine Revue mit – eben – Liedern und Geschichten Brechts.

Das Trio spielt zusammen mit dem Bremer Kaffeehaus-Orchester Stücke über das Leben und Überleben in der Stadt. Schlagkräftige Unterstützung kommt zudem von dem Perkussionisten Matthias Entrup. Unter dem Titel „Denn wie man sich bettet, so liegt man“ interpretiert das Ensemble neu arrangierte Kompositionen mit Brecht-Texten – unter anderem Musik von Hanns Eisler und Kurt Weill. Regie führt Peter Schenk von der Bremer Arbeitnehmerkammer. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert vom Garten in den Saal des Bürger- und Sozialzentrums verlegt. Die Organisatoren bitten um Anmeldung unter der Bremer Telefonnummer 0421/83 00 92 00.

Kurzausstellung mit Auktion

Was, nur drei Tage? Nun ja, warum nicht? In seiner Galerie Am Schwarzen Meer präsentiert Tilman Rothermel eine Drei-Tages-Ausstellung mit Arbeiten des Bremer Malers und Objektkünstlers Achim Locke. Am Freitag, 23. August, wird die Schau in den Räumen Am Schwarzen Meer 119 um 19 Uhr eröffnet. Am Sonnabend, 24. August, gibt‘s Musik – und Führungen, die um 15, 17 und 19 Uhr beginnen. Und am Sonntag, 25. August, beginnt das Programm um 16 Uhr: Führung, Gespräch, Versteigerung.

Versteigert wird, man ahnt‘s, ein Werk von Locke, der 1952 in Marburg geboren wurde. Rothermel: „Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine beleuchtete, aus einer Eisenplatte ausgeschweißten Zeichnung.“ Format: 104 Zentimeter mal 90 Zentimeter mal fünf Zentimeter. „Der Erlös aus der Versteigerung kommt gänzlich dem Spiel- und Gemeinschaftshaus, einer Institution in Gröpelingen, zu“, heißt es vorab. 20 bis 30 Kinder spielen dort täglich, während der Schulzeit gibt es ein offenes Hortangebot mit Hausaufgabenbetreuung und Mittagstisch für Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse.

Scherenschnitte im Schnoor

Unter dem Titel „Mit dem Skalpell geschnitten“ zeigt die Produzentengalerie „Kunstmix“ an der Kolpingstraße 18 im Schnoor vom 18. August bis 12. September Scherenschnitte und Zeichnungen der Bremer Künstler Rainer Kosubek und Laila Seidel.

Kosubek präsentiert Arbeiten aus drei verschiedenen Werkreihen. Seidel zeigt New-York-Szenen aus Papier. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 18. August, um 12 Uhr. THOMAS KUZAJ