Madrigal-Manie und Elektro-Jazz in Schönebeck

+ © TAYA CHERNYSHOVA Die Sängerin und Komponistin Thea Soti tritt im Bremer Norden auf. © TAYA CHERNYSHOVA

Bremen – Sommerzeit, Gartenzeit, Musikzeit. Von dieser unschlagbaren Kombination lebt das Gartenkultur-Musikfestival – nicht nur am Tag, sondern auch am Abend. Und in der Nacht. „Komm, dunkle Nacht“ (englischsprachige Version: „Come, sable night“) jedenfalls ist der Titel eines Konzerts im Rahmen des Festivals, das am Sonnabend, 17. August, um 20 Uhr in der Gartenanlage des Heimatmuseums Schloss Schönebeck (Im Dorfe 3–5) beginnt. In der „Dunklen Nacht“, bei der es sich hoffentlich um einen lauen Sommerabend handelt, werden englische Renaissance-Madrigale, romantische Klaviermusik und zeitgenössischer Vokal-Jazz kombiniert.