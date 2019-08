Bademantelverkauf hilft dem SOS-Kinderdorf

Bremen – Praktisch über Nacht ist das Bremer Swissôtel am Hillmannplatz jüngst zum Dorint City-Hotel geworden. So ein Betreiberwechsel wirft im Hotelalltag natürlich allerlei Fragen auf – zum Beispiel: Wohin mit den schönen Bademänteln, auf denen noch der Swissôtel-Schriftzug prangt? Am Hillmannplatz entschied man sich für die praktische Variante. Die Bademäntel wurden an der Rezeption verkauft – und zwar für einen guten Zweck. Nämlich: gegen eine Mindestspende von zehn Euro.

Und das hat sich gelohnt, weshalb die Gemeinschaftsaktion von Dorint und Swissôtel hier auch nicht mit dem (Bade-)Mantel des Schweigens bedeckt werden soll. Also: Eine fünfstellige Spende hat Ulrich Heim, Direktor des Dorint City-Hotels, dieser Tage an das SOS-Kinderdorfzentrum in der Neustadt übergeben. Insgesamt 11 197 Euro sind durch den Bademantelverkauf am Hillmannplatz zusammengekommen. Heim sprach von einer „hervorragenden Summe“. Mit ihm freute sich Wäscherei-Chef Moritz Stich, der als Lieferant und Dienstleister mit dem Dorint City-Hotel zusammenarbeitet.

Sylvia Schikker, Projektmanagerin am SOS-Kinderdorf: „Wir freuen uns sehr über die Spendenaktion. Als soziale Einrichtung sind wir bei unserer Arbeit auf Förderungen und Spenden angewiesen. Wir freuen uns daher umso mehr, mit dem Erlös die Angebote unseres Stadtteil- und Familienzentrums für Kinder, Jugendliche und Familien ausbauen zu können.“

2 500 Euro für „Löwenherz“

Spenden sind regelmäßig auch bei der Krombacher-Brauerei ein Thema. Denn unter dem Motto „Spenden statt Geschenke“ stellt das Unternehmen seit 2003 jährlich statt Kundengeschenken zu Weihnachten eine Geldsumme bereit, die zwischen 180 000 Euro und 250 000 Euro liegt und in Spenden à 2 500 Euro aufgeteilt wird. Institutionen und Bierliebhaber können Vorschläge machen, wo das Geld hinfließen soll. Krombacher-Außendienstmitarbeiter verteilen die Spenden dann.

Dieser Tage nun sind 2 500 Euro nach Bremen geflossen, an den ambulanten Kinderhospizdienst von „Löwenherz“. Brauereirepräsentant Heinrich Rummeling übergab die Spende an Kirsten Höfer, Leiterin des Hospizdienstes.

Sparkasse fördert inklusive Projekte

Über ihre Initiative „Gemeinsam gut“ hat die Sparkasse unterdessen dem Martinsclub 9 250 Euro zukommen lassen – finanzielle Unterstützung für inklusive Freizeitangebote in den Stadtteilen, so Martinsclub-Sprecher Ludwig Lagershausen. Bei den geförderten Projekten handelt es sich um Kurse und Veranstaltungen in den Bereichen Kunst, Kultur und Musik sowie Film, Ernährung und Sport. Als Träger in der Behindertenhilfe und der Jugendarbeit bietet der Martinsclub im ganzen Bremer Stadtgebiet Freizeitmöglichkeiten an. THOMAS KUZAJ