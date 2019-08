Comedians unter freiem Himmel

Ganz schön lustig soll es am Freitag, 16. August, im Beach-Club „White Pearl“ (Werderstraße 58) auf dem Stadtwerder werden. Ab 20 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) präsentiert der „Comedy Club“ im „Summer Special“ die Publikumslieblinge. Mit von der Parte sind Ole Lehmann, Benni Stark, Johannes Flöck und Lutz von Rosenberg Lipinsky. Moderator ist Malte Völz (Bremen Vier).

Bremen - „Sommer, Sonne, Strand und Spaß an der Weser: Die Füße in den Sand stecken, einen Bremer Sonnenuntergang genießen und lachen. bis das Zwerchfell schmerzt“, sagt Ana Lucy Siska vom Mitveranstalter „Fritz“-Theater. Bevor die Comedians sich ans Werk machen, gibt's Musik zum Ausspannen – zum Chillen, wie es heute heißt. Toni von Oben will den Zuschauern einheizen – noch mehr einheizen, muss man bei den sommerlichen Temperaturen eigentlich sagen. Dabei wird's „witzig, intelligent und ab und an auch schräg“, heißt es vorab. Musikalisch soll der Sound „irgendwo zwischen ,Deichkind' und Gotthilf Fischer“ liegen. Gespielt werden Elektro, Indie und Hip-Hop. Na, denn!

Sollte es wider Erwarten doch in Strömen regnen, weicht das „Summer Special“ nach drinnen aus, der Ort wird noch bekanntgegeben, sagt Ana Siska. Infos unter „www.fritz-bremen.de“ oder „www.comedybremen.de“.

+ Ihm geht's ums Altern: Johannes Flöck. © MELANIE FAHNERT

Nun zu den Mitwirkenden: Ole Lehmann macht sich in seinem neuen Programm auf die Suche nach anderen fröhlichen Menschen, denn seiner Meinung nach haben viele Menschen ihre unbeschwerte Art verloren. Benni Stark besinnt sich auf seine frühere Wirkungsstätte: die Verkaufsfläche eines großen Modehauses. Stark war Herrenausstatter aus Leidenschaft, „erst recht, als er gelernt hat, dass Frauen das Sagen haben und Männer auf Kommando hören“, wird er zitiert. Johannes Flöck lässt die Zuschauer daran teilhaben, wie andere Menschen Spaß am Reifen haben, wobei „Reifen“ ein anderes Wort für Altern ist. Es geht um gesunde Ernährung, um Rotwein (statt Sport) und einiges mehr. Lutz von Rosenberg Lipinsky nimmt sich die ständig zunehmende öffentliche Panik vor, heißt es. Bei jedem Thema herrscht Aufregung, aber so was von. . . Er gibt angesichts der ganzen Panik den lustigen Seelsorger, spricht Mut zu.

Tickets für den Abend kosten im Vorverkauf 22,50 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. ELISABETH GNUSCHKE