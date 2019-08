Overbecks Mondfantasie

Norwegens Sommermond in und aus der Fantasie des Malers Fritz Overbeck.

Bremen – Aah, der Mond! Die lauen Sommernächte! Der Sommermond, er kommt jetzt im Vegesacker Overbeck-Museum ganz groß raus. Aber nicht über einer Vegesacker oder über einer Worpsweder Landschaft, nein: „Bild des Monats“ im August ist der „Mond überm Fjord“, den Fritz Overbeck anno 1891 gemalt hat. Ein sommerlich heller Vollmond in Öl auf Leinwand ist es.

„Es ist eine Sehnsuchtslandschaft: Der Vollmond spiegelt sich auf dem Wasser, im Hintergrund ragen die Berghänge eines norwegischen Fjordes auf. Da möchte man sich doch am liebsten gleich auf die Reise machen“, sagt Museumsleiterin Dr. Katja Pourshirazi. Und um (sommerliche) Sehnsüchte ist es offenbar auch dem Maler gegangen.

Denn Overbeck malte sein Bild aus der Fantasie heraus. Pourshirazi: „Er war bis dahin noch nie in Norwegen gewesen.“ Erst ein Jahr später begibt er sich dann wirklich auf große Fahrt, fährt mit dem Schiff die norwegischen Fjorde entlang. „Und entdeckt dabei die unermessliche Erhabenheit und Weite der Natur, die sein künstlerisches Werk von nun an entscheidend prägen wird“, so die Museumsleiterin.

Overbeck (1869 bis 1909) gehörte zu den fünf Gründungsvätern der Künstlerkolonie Worpswede. 1905 verließ er Worpswede dann, um sich in Bröcken bei Vegesack niederzulassen – ländliche Idylle zog ihn an. „In einer Straße zu wohnen oder sonst in irgendeiner scheußlichen Umgebung, brächte ich nicht fertig“, schrieb der Künstler damals.

Im Alten Packhaus an der Alten Hafenstraße 30 in Vegesack ist ihm und seiner Frau Hermine Overbeck-Rohte (1869 bis 1937) seit 1990 das Overbeck-Museum gewidmet. Es ist täglich außer montags von 11 bis 18 Uhr geöffnet – normalerweise.

Vom 5. bis 17. August nämlich bleibt es wegen eines Ausstellungswechsels geschlossen; ab Sonntag, 18. August, zeigt das Museum Overbecks Frühwerk. Bis Sonntag, 4. August, ist noch die Ausstellung „Fritz und Hermine Overbeck – Stationen ihres Lebens“ zu sehen – aus Anlass der 150. Geburtstage der beiden Künstler in diesem Jahr.

Zurück zum Mond. Zum „Bild des Monats“ gibt es wieder zwei Kurzführungen mit Museumsleiterin Pourshirazi – am Mittwoch, 21. August, um 17 Uhr. Und am Donnerstag, 29. August, ebenfalls um 17 Uhr.