Buddhas Leben in Gröpelingen

Um Buddha geht es in Gröpelingen – Detail einer Arbeit aus der Fotoschau „Das Leben Buddhas“. Foto: RITTER/DIAKO

Bremen – Was tun, wenn‘s mal wieder zu heiß wird? Oder zu kühl? Oder zu nass? Ein Ausstellungsbesuch ist immer eine schöne Idee, oft sogar eine gute. Eine Möglichkeit für einen Rundgang bietet beispielsweise demnächst das Diako an der Gröpelinger Heerstraße 406 – mit einer Fotoausstellung, die den Titel „Das Leben Buddhas“ trägt. Und – eben – Buddha gewidmet ist.

Professor Dr. Karsten Ritter, ehemalige HNO-Chefarzt am Diako und obendrein ein leidenschaftlicher Fotograf, hat etliche buddhistische Länder bereist – und dabei „das Leben Buddhas im Bild festgehalten“, so Diako-Sprecher Ingo Hartel. „Es beginnt mit Buddhas Elternhaus und seiner Geburt. Weitere Bilder zeigen sein Leben als junger Mann im Palast, seine Pilgerreisen, Fastenzeiten und Predigten. Die Ausstellung bietet beeindruckende Einblicke in die buddhistische Kultur.“

Ritter eröffnet sie am Sonntag, 11. August, um 11 Uhr. Dabei wird er auch über Buddhismus sprechen und erklären, wo und wie seine Fotografien entstanden sind. Ritters Ausstellung dauert bis zum 27. September.

Manga-Kunst in Findorff

Um Spuren japanischer Populärkultur geht es unterdessen in Findorff: „Nerdwerk 2.0“ heißt eine Ausstellung der Bremer Manga-Künstlerin Miriam Esdohr. Sie ist im „Nahbei“ zu sehen, dem Nachbarschaftstreff des Martinsclubs an der Findorffstraße 108.

Die Vernissage beginnt am Freitag, 9. August, um 18 Uhr. Der Eintritt ist nach Angaben eines Sprechers frei. Zu sehen sind Esdohrs Arbeiten dann wochentags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Die Manga-Schau dauert bis zum 20. September.

„Querbeet“ mit Musik im Schnoor

Noch bis zum 16. August dauert die mittlerweile achte „Querbeet“-Gruppenausstellung der Produzentengalerie „Kunstmix“ an der Kolpingstraße 18 im Schnoor. Die „Kunstmix“-Betreiber Dirk Lohmann, Martin Koroscha, Laila Seidel, Ulrike Brockmann, Udo Reutter und Christian Plep haben auch dieses Mal wieder Gäste eingeladen, mit denen sie gemeinsam Arbeiten präsentieren.

Zu den „Kunstmix“-Gästen zählen dieses Mal beispielsweise Tilman Rothermel, Gertrud Schleising und Akkela Dienstbier – sowie Jónína Mjöll Thormósdóttir aus Island.

Die Ausstellung endet am Freitag, 16. August, um 17 Uhr mit einer Finissage – und einer Feier zum zehnjährigen Bestehen der Produzentengalerie mit einem Indie-Folk-Auftritt von Ragna Lemontree. THOMAS KUZAJ