Kreatives Potenzial im Stadtteil Walle

Bremen – Die Initiative „Kunst.Hafen.Walle“ möchte im Herbst zeigen, welches große kreative Potenzial der Stadtteil Walle zu bieten hat und Kunstinteressierte für den 16. und 17. November zu den offenen Ateliers, Werkstätten und kreativen Orten einladen.

„Mehr als 40 Künstler und kreative Orte haben sich bereits angemeldet, mit vielen werden noch Gespräche geführt“, sagten die ehrenamtlichen Organisatorinnen Petra Heitkötter, Delia Nordhaus und Brigitte Fischer-Panzlau. Wer mitmachen möchte, hat noch bis zum 25. Juli die Möglichkeit, sich zu melden. Neben professionell arbeitenden Künstlern (unter anderem Malerei, Bildhauerei, Installation, Fotografie) werden Music-Acts, Literatur und Schauspiel das Programm ergänzen, so Heitkötter. Ateliers geben Einblicke in die unterschiedlichen Arbeitsprozesse, Künstlergruppen mit Beeinträchtigungen, wie das „Blaumeier Atelier“, sind dabei, ebenso das Hafenmuseum, der Walfischhof, Künstler der Eisfabrik sowie Geschäfte, Praxen und Kneipen. Mehr Infos und Anmeldung unter „www.kunsthafenwalle.de“, Kontakt per Mail unter „kontakt@kunsthafenwalle.de“.

Spende für die „Engel“

Da freuen sich die „Bremer Engel“: Zum wiederholten Mal bekommen sie finanzielle Unterstützung von der Sparkasse. „Die mobilen Kinderkrankenschwestern sind im wahrsten Sinne des Wortes Engel für etliche Familien. Mit ihrem Einsatz ermöglichen sie chronisch- und schwerstkranken Kindern, früher das Krankenhaus zu verlassen, um daheim zu genesen“, so Marc Karrenbrok von der Sparkasse Bremen. Den Bankern sei die Initiative daher eine „Herzensangelegenheit“ geworden. Er überreichte den „Bremer Engeln“ eine Spende in Höhe von 5 000 Euro. „Das hilft uns sehr, auch weiterhin für unsere Patienten und ihre Familien da zu sein“, betonte Petra Lücke, eine der speziell geschulten Kinderkrankenschwestern, die gemeinsam mit Denise Gross die Spende entgegennahm. Momentan gibt es zehn „Bremer Engel“ an drei Krankenhäusern in Bremen und einer Klinik in Delmenhorst, die Betroffene medizinisch und psychologisch betreuen.

Hilmer wieder solo

Aus der Doppelspitze am Klinikum Nord ist wieder eine Solospitze geworden. Dr. Oliver Bongartz, der die Direktion seit Oktober 2018 gemeinsam mit Birgit Hilmer gebildet hatte, hat das Amt jetzt abgegeben. Für Bongartz bedeutete der Posten in der Klinik zugleich doppelte Verantwortung. Denn er war weiterhin als Geschäftsführer der Gesellschaft Ambulanz Bremen tätig, einer Tochtergesellschaft des Bremer Klinikverbundes Gesundheit Nord (Geno). Nun hat Bongartz die Direktion des Klinikums Nord wieder verlassen. „Die Arbeit hier hat mir vom ersten Tag an sehr viel Spaß gemacht. Es hat sich auf Dauer aber herausgestellt, dass die Aufgabe bei der Ambulanz Bremen meine volle Aufmerksamkeit und Konzentration abverlangt. Deshalb habe ich mich schweren Herzens gegen das Klinikum Nord entschieden“, zitierte die Geno den Mediziner. Geno-Chefin Jutta Dernedde dankte Bongartz „für seinen unermüdlichen Einsatz im Klinikum“. Bongartz soll ab sofort das Angebot der Ambulanz weiter ausbauen. Die Ambulantisierung im Krankenhausbereich spiele eine immer wichtigere Rolle, sagte Dernedde. Nun leitet Birgit Hilmer das Klinikum wie in den Jahren zuvor wieder allein. Das Krankenhaus im Bremer Norden hat laut Geno 500 stationäre Betten und versorgt jährlich etwa 20.000 Patienten stationär und teilstationär. Das Schwerpunktkrankenhaus mit einem hohen Notfallaufkommen ist Arbeitgeber für mehr als 900 Menschen.