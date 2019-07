Geschichten von der Großwerft

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Der für die Firma „Norness“ in Liberia am 26. November 1965 vom Stapel gelaufene Frachter „Naess Norsemann“: Das Schiff fuhr ab 1975 als „Nordic Naigator“ und ab 1979 als „Santamar“ unter peruanischer Flagge. Foto: KRYSL/TEMMEN

Bremen – Neues von der temporären Hafenbar „Golden City“ am Lankenauer Höft: Das Team um Frauke Wilhelm hat eine Show zusammengestellt, mit der es an die Zeit erinnern will, in der Bremen ein stolzer Werftenstandort war. Das Stück dreht sich um die Werft AG Weser, auf der einst Riesentanker, Passagierdampfer und Fregatten gebaut wurden. Und das statt digitaler Technik größtenteils von vielen Arbeitern per Hand. Zu sehen ist das Stück „AG Weser“ am Sonnabend, 20. Juli, 19 Uhr, im „Golden City“ am Lankenauer Höft.