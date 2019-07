Syker Pferde schnuppern Stadtluft

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Tierischer Besuch aus Syke in der Bremer City: Pferde der Familie Lindhoff. Foto: GNUSCHKE

Bremen – Nanu, das sind doch Hufe, die am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr unter den Fenstern der Redaktion an der Schlachte zu hören sind. Kann eigentlich nicht sein, die Pferde der Brauerei Beck & Co. gibt es (leider) schon lange nicht mehr. Und ein Fußballspiel, bei dem die berittene Polizei aus Niedersachsen die Bremer unterstützt, steht auch nicht an. Der Blick aus dem Fenster gibt Gewissheit. Pferde! Und gleich acht Stück, jeweils zwei schicke Vierbeiner vor vier Planwagen. Nichts wie raus! Das war doch schon immer mein Traum: mit dem Pferd in die Redaktion. Pferd wartet unten auf einer grünen Wiese und bringt mich abends wieder heim. Ok, die Wiese gibt's nicht, wird also nix. Aber wenn die City bald autofrei ist, lässt sich die Idee mit dem Pferd vielleicht doch noch umsetzen. Oder Pferd mit Kutsche.