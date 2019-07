Jubiläums-Baby im St.-Joseph-Stift

Bremen – Ein kleines Baby sorgt ja stets für große Freude – und das Baby, von dem hier die Rede ist, macht es noch aus einem zusätzlichen Grund. Denn die Geburt von Theodor Helmut (3 410 Gramm, 52 Zentimeter) ist zugleich die 1 000. Geburt in diesem Jahr im Schwachhauser St.-Joseph-Stift.

„Theodor ist genau am gleichen Tag geboren wie das 1 000. Baby im vergangenen Jahr“, so der Chefarzt der Frauenklinik, Dr. Torsten Frambach. „Es freut uns, dass uns jedes Jahr wieder so viele Frauen das Vertrauen schenken. Das ist in der angespannten Situation der Geburtshilfe im Land Bremen nur deshalb möglich, weil in unserer Geburtshilfe von der Hebamme über die Ärzte bis zu den Schwestern auf der Neugeborenen- und Wöchnerinnenstation alle Kollegen an einem Strang ziehen.“

Themen, über die Theodor Helmut sich natürlich och keine Gedanken macht. Er ist das erste Kind von Mama Stefanie und Papa Jonathan Naumann. Familienbande führten sie ins katholische St. Joseph-Stift: Schwiegermutter Johanna ist seit 18 Jahren Krankenschwester auf der Wochenstation und kann sich im Dienst nun direkt um das Wohl ihrer Schwiegertochter und ihres insgesamt dritten Enkels kümmern – alle kamen im St.-Joseph-Stift zur Welt.