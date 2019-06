Die Kraft des Originals und der himmelblaue Kosmos

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Die Farbe Himmelblau verbindet die Objekte in der Ausstellung von Anja Schindler. Foto: ÜBERSEE-MUSEUM/BEINHORN

Bremen – Viele Wege führen ins Museum, aber keiner macht es so wie dieser. Himmelblaue Froschskulpturen leiten Besucher ins Ausstellungskabinett des Übersee-Museums und ins Schaumagazin des Hauses. In diesen Räumen zeigt die Künstlerin Anja Schindler, in Bremen geboren und aufgewachsen in Weyhe, bis zum 3. November ihre Ausstellung „Naturalia Artistica“. Darin lässt sie ihre Kunstwerke mit der naturwissenschaftlichen Sammlung des Übersee-Museums in Dialog treten.