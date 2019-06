Jubiläumsgala mit Lehrerballett

Blick in die Ausstellung zur 200-Jahr-Feier der katholischen Schulen in Bremen. Foto: MEIER/KATHOLISCHER GEMEINDEVERBAND

Bremen – 200 Jahre katholische Schulen in Bremen – ein Jubiläum, das mit einer Gala im Konzerthaus Glocke (Domsheide) gefeiert wird. Die Gala beginnt am Mittwoch, 26. Juni, um 19 Uhr. Karten sind an der Abendkasse zu haben, so Katholiken-Sprecher Daniel Meier. Sie kosten zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder bis 14 Jahren. Vorab gibt es sie auch in den Sekretariaten der katholischen Schulen.

Schüler und Lehrer sind dort seit Wochen damit beschäftigt, das Programm vorzubereiten. Chorgesang, Orchestermusik und eine extra für das Jubiläum komponierte Hymne gehören dazu. Und: „Ein Lehrerballett, Videoeinspielungen mit kurzen Grußbotschaften, Einblicke in die Burkina-Faso-Aktion und Theaterszenen zum Leitbild der Schulstiftung.“ Um die Moderation kümmern sich Schüler unter der Leitung des Schauspielers Erik Roßbander (Bremer Shakespeare Company).

Im Foyer der Glocke wird zudem die Ausstellung „200 Jahre katholische Schulen in Bremen“ zu sehen sein. Die von der Bremer Historikerin Dr. Sonja Kinzler gemeinsam mit der Schulstiftung des Bistums Osnabrück konzipierte Wanderausstellung wirft einen Blick auf die Entwicklung der katholischen Schulen in der Hansestadt.

Anno 1816 war die katholische Gemeinde in Bremen offiziell wieder anerkannt worden. Die Geschichte der katholischen Schulen begann dann 1819 mit Ernst Edmund Thiele, der Kinder der katholischen Gemeinde zunächst im Kloster unterrichtete – ab dem 2. November 1819, um genau zu sein. Ab 1822 wurden die Schulstunden in einem Neubau in der Nähe von St. Johann gegeben. Thiele unterrichtete die Schüler fünf Stunden am Tag – und zwar in den Fächern Religion, Geschichte, Lesen, Schreiben, Rechnen und Singen.

1844 führte Bremen die Schulpflicht ein. Die St.-Johannis-Schule wuchs, doch die Katholiken hatten es nach wie vor nicht immer leicht in der Hansestadt. 1901 wurde die Schule zwar erstmals vom Staat finanziell unterstützt. Zugleich wurde aber das Tragen der Ordenskluft im Klassenzimmer untersagt. Das hatte zur Folge, dass die damals unterrichtenden Mauritzer Franziskanerinnen aus Münster ihre Lehrtätigkeit aufgaben. Stattdessen wurden Thuiner Franziskanerinnen aus dem Emsland aktiv. Sie trugen im Unterricht keine Ordenstracht, sondern nur eine Kopfbedeckung – und wurden als „Hütchenschwestern“ bekannt.

Ende des 19. Jahrhunderts verzeichnete die St.-Johannis-Schule einen so großen Zulauf, dass 1899 eine weitere katholische Schule hinzukommen musste: In Walle, wo es – im Zuge der Industrialisierung Bremens – viele katholische Zuwandererfamilien aus Polen und Böhmen gab, wurde die St.-Marien-Schule eröffnet.

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden die katholischen Schulen aufgelöst, so Meier. Das war 1938. Ab 1950 gab es sie wieder. 1971 kam die St.-Pius-Schule in Huchting hinzu, 1986 die St.-Antonius-Schule in Osterholz.

Parallel wuchs die St.-Johannis-Schule weiter: „Vor 50 Jahren entstand hier Bremens erste Integrierte Haupt- und Realschule. 1979 wurde ein gymnasialer Zweig eingerichtet.“ 2006 bezog die Schule zusätzlich das Kaiserliche Postamt an der Domsheide – und bekam auch eine gymnasiale Oberstufe. Seit fünf Jahren trägt die Schule die Bezeichnung Oberschule und Gymnasium. Insgesamt werden an den fünf katholischen Bremer Schulen, die in Trägerschaft der Schulstiftung im Bistum Osnabrück sind, heute etwa 1 700 Schüler unterrichtet. THOMAS KUZAJ