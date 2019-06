Chor-Besuch aus Norwegen

Bremen – Kantor Ulrich Kaiser von der Bremer Liebfrauenkirche und seine jungen Sänger freuen sich auf besonderen Besuch: Norwegens ältester Knabenchor kommt für ein gemeinsames Konzert zu ihnen nach Bremen. Der große Tag ist Freitag, 21. Juni. Um 18 Uhr singen der Knabenchor Unser Lieben Frauen Bremen und der Knabenchor der Nidaroskathedrale Trondheim dann gemeinsam Chormusik aus Deutschland und Skandinavien. Der Eintritt zu dem Doppel-Auftritt in der Liebfrauenkirche ist frei, so eine Sprecherin. Orgel: Marilyn Brattskar.

Der Chor der Nidaroskathedrale Trondheim gilt als einer der führenden europäischen Knabenchöre. Er blickt auf eine mehr als 900-jährige Geschichte zurück und präsentiert sich auf Konzertreisen in der ganzen Welt – im Anschluss an ihren Bremer Auftritt reisen die Trondheimer weiter nach Lüneburg, Hamburg und Dänemark. Der Liebfrauen-Knabenchor wiederum wird im Herbst auf Konzertreise nach Göteborg und Oslo gehen.

Obwohl Bremen und Trondheim etwa 1 400 Kilometer voneinander entfernt liegen, begegnen sich die beiden Chöre nicht zum ersten Mal. Schon in den 70er Jahren haben sie gemeinsam in Bremen gesungen. Trondheim. . . ja, genau, das ist die Stadt, in der der frühere Werder-Star Rune Bratseth geboren wurde. Heute ist er Vorstandsmitglied beim Fußball-Meister Rosenborg Trondheim.

Chorleiter Kaiser und sein norwegischer Kollege Bjørn Moe haben das Programm gemeinsam zusammengestellt. Die Norweger bringen Chorwerke aus ihrer Heimat mit, unter anderem von Knut Nystedt und Alfred Paulsen. Die Bremer singen Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude und Heinrich Schütz. Gemeinsam präsentieren beide Chöre „Jauchzet dem Herrn, alle Welt“ von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Die Bremer Sänger haben unterdessen gleich einen weiteren spannenden Auftritt: Im Rahmen des „Stadtmusikantensommers“ nämlich führen sie am Dienstag, 2. Juli, unter Kaisers Leitung die Kantate „Die Bremer Stadtmusikanten“ des Bremer Komponisten und Musikpädagogen Günther Kretzschmar (1929 bis 1986) auf (Liebfrauenkirche, Beginn: 17 Uhr; Wiederholung um 19 Uhr). Es spielt die „Cappella Bremensis“. Eintritt für Erwachsene: fünf Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Kretzschmar lebte ab 1959 in Bremen und war zunächst als Kirchenmusiker tätig. Ab 1977 war er freischaffender Komponist – und lange Jahre Leiter des Bremer Kinderchores und des Chores der Jugendmusikschule. Die Stadtmusikanten-Kantate stammt aus dem Jahr 1984. Dietrich Kretzschmar, Sohn des Komponisten, wird als Ehrengast in der Liebfrauenkirche erwartet.