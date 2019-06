Zum dritten Mal in Folge: Urkunde für das Park Hotel

ZWISCHEN SCHNOOR & SCHLACHTE

+ Freude auf den Treppenstufen des Park Hotels: Direktor Karsten Kenneweg (l.) bei der Urkundenübergabe mit Hans Buse, Vertreter des Champagnerhauses Laurent-Perrier. Foto: DORINT/MARCO MEISTER

Bremen – Und wieder. . . eine Spitzen-Platzierung. Zugegeben, der Name klingt ein bisschen unscheinbar. Unter Hoteliers aber sorgt er dennoch für größte Aufmerksamkeit. Und für ein gewisses Strahlen – wenn man denn eine Spitzen-Platzierung erreicht hat im „Hornstein-Ranking“. Dem Dorint Park Hotel im Bürgerpark ist genau das jetzt wieder gelungen. Und so taucht es in der werbewirksamen Rangliste auf. Das Haus wurde damit zum dritten Mal in Folge unter die 50 besten Hotels Deutschlands gewählt. Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel im Bürgerpark hat 155 Zimmer und 20 Suiten.