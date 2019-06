Netzwerk-Schnack im ältesten Quartier

Bremen – In der analogen Welt und in der digitalen Welt – überall ist Netzwerkarbeit heute ein großes Thema. Ein aktuelles Analog-Beispiel kommt jetzt aus Bremens ältestem Quartier, aus dem Schnoor. Dort haben die Gesellschafter der Event-Location „Schnoor Eleven“ und die Social-Media-Agentur „Himmelrenner“ dieser Tage erstmals zu einem neuen Netzwerk-Event eingeladen.

Unter dem Titel „Lass schnacken“ trafen sich Gastwirte, Dienstleister, Erzeuger, Veranstalter, Marketingleute und mittelständische Unternehmer, um mit Micro-Influencern aus dem Großraum Bremen – eben – zu schnacken. Schwerpunktthema: Regionalität – und wie man sie ins Netz (sprich: Internet) bekommt. Wie lassen sich Social-Media-Aktivitäten regional steuern, um Geschäftsleuten in der Region zu nutzen? Um Fragen wie diese drehten sich die Gespräche.

Mehr als 100 Gäste waren der Einladung von Isabel Jackisch und Belinda und Marius Ries vom „Schnoor Eleven“ sowie Christian Himmel und Niklas Renner (Himmelrenner) gefolgt. Hinterher gab‘s lobende Worte. Zum Beispiel von „Medienhaven“-Geschäftsführer Peer Rüdiger: „Viele kleine und mittlere Betriebe sind doch heute durch die enorme Medienvielfalt komplett überfordert und brauchen Hilfe bei der strategischen Planung ihres Werbeauftritts. Dieses erste Treffen war dafür ein gelungener Anfang.“

Mit-Gastgeber Christian Himmel war ebenfalls zufrieden: „Viele Besucher wünschen sich eine Fortführung – und so wollen wir uns schon in den nächsten Tagen an die inhaltliche Weiterentwicklung und Planung für das nächste Treffen machen.“ Wieder mal ein neuer Impuls also aus Bremens ältestem Viertel. THOMAS KUZAJ