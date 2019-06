Leichte Posaune und schwarzer See

Bremen – „Ich will nicht zu viel verraten, aber die Platte klingt wie ein windstiller schwarzer See.“ Diesen schönen Satz hat die schwedische Singer-Songwriterin Anna Ternheim über ihr neues Album „A Space For Lost Time“ gesagt, das im Herbst erscheinen soll. Wie klingt ein windstiller schwarzer See? In Bremen wird das im Kulturzentrum Schlachthof (Findorffstraße) zu hören sein, denn zum neuen Album gibt‘s auch eine Tournee der Künstler, die Gitarre spielt und Songs schreibt, seitdem sie zehn Jahre alt war. Kurzum: Anna Ternheim kommt, wie soeben angekündigt wurde, nach Bremen. Ihr Konzert im Schlachthof beginnt am Montag, 25. November, um 20 Uhr.

Wie Ternheim, so pflegt auch das „Vertigo Trombone Quartet“ einen ganz eigenen, unverkennbaren Stil – in diesem Fall an der Grenze von Jazz, Klassik und freier Improvisation. Andreas Tschopp (Posaune), Bernhard Bamert (Posaune), Jan Schreiner (Posaune) und Nils Wogram (erraten: Posaune) treten am Donnerstag, 20. Juni, im Sendesaal an der Bürgermeister-Spitta-Allee auf. Ihr Konzert beginnt um 20 Uhr; Karten kosten nach Angaben einer Sendesaal-Sprecherin 25 Euro, ermäßigt 15 Euro.

Im „Vertigo Trombone Quartet“ agieren die vier Musiker „auf absoluter Augenhöhe“, so die Sprecherin weiter. Das klingt fast ein bisschen nach Politik, nach Sondierungsgesprächen, nach Koalitionsverhandlungen, wie sie gerade in Bremen anstehen. Aber so ist es überhaupt nicht gemeint – sondern musikalisch. Also: „Statt sich im Individuellen zu neutralisieren, arbeiten sie souverän die gemeinsamen Stärken heraus. Der Fokus war von Anfang auf das Verbindende gerichtet.“ Komisch, klingt schon wieder nach Politik. . . Aber das hier nicht: „Musikalisch auf höchstem Niveau spielend, räumt das Quartett mit dem Klischee der Schwerfälligkeit der Posaune auf und gleicht eher einem leichtfüßigen Streichquartett, das alle Besonderheiten dieses vielseitigen Blechblasinstrumentes mit einfließen lässt.“

Unter dem Motto „Zehn Jahre Songs-and-Whispers-Special“ kommen die Singer-Songwriter Emily Davis und Ben Lorentzen in den Sendesaal – am Sonnabend, 15. Juni, um 20 Uhr. Emily Davis ist „eine einfühlsame Songwriterin aus Australien, deren Musik sich zwischen Folk und Rock bewegt“, heißt es in einer Vorschau. Ben Lorentzen über seinen Musikstil: „Manche sagen, meine Musik klinge dunkel, eindringlich und schön, andere nennen sie schlicht ,Winter-Musik‘.“ Aber natürlich klingt sie auch im Frühjahr und Sommer gut. Eintritt: 18 Euro, ermäßigt zehn Euro. THOMAS KUZAJ